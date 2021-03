Toquero anuncia posibles movilizaciones para reclamar la carta de capitalidad

"En breve demostraré que contamos con un aplastante respaldo ciudadano a esta solicitud. Porque detrás de esta petición no hay solo electores, hay personas, ciudadanos de pleno derecho con criterio. No son rebaños a los que convencer cada cuatro años de dónde deben pastar". Con estas palabras el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha anunciado en el Parlamento que va a convocar un acto de reivindicación en la ciudad para reclamar la carta de capitalidad, tras la negativa de todos los grupos, a excepción de Navarra Suma, de otorgar los 5,698 millones de euros en los presupuestos de 2022, como era la exigencia de Toquero. Tras la intervención no ha querido confirmar ni desmentir este extremo ni la forma en que lo hará y se ha limitado a señalar que "vamos a demostrar el apoyo ciudadano a la carta de capitalidad".

El primer edil de Tudela ha realizado una intervención, tras la presentación del informe de la carta de capitalidad a los parlamentarios, en la que se ha dedicado a acusarles de mentir, de desconocer la realidad ribera, de tratar a los tudelanos como rebaño, de destinar un 0,1% del Presupuesto de Navarra para el 5,6% de la población de Navarra, de hacer juegos políticos y todo en un tono populista y de mitin que en ocasiones llegó a ser incluso amenazante con el que era imposible lograr el objetivo. Toquero dejó ayer un campo casi impracticable para posibles negociaciones.

Como indicó el representante del PSN Ramón Alzórriz, "se consigue más con el diálogo y la negociación que con la confrontación permanente con el Gobierno de Navarra que en algunos momentos ha practicado".

Por su parte, los grupos que forman parte de la comisión parlamentaria de Cohesión Territorial, a excepción de NA+, han destacado que no consideran necesaria la concesión de la carta de capitalidad al Ayuntamiento de Tudela y apuestan por seguir trabajando en el nuevo sistema de financiación para las entidades locales.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero (Navarra Suma), ha comparecido este martes en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, a petición de Navarra Suma, para reclamar la concesión de la carta de capitalidad para Tudela que un informe cuantifica en 5,6 millones de euros.

Tras su exposición, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Navarra Suma y de I-E (que no ha participado en la sesión de trabajo), han coincidido en señalar que hay que seguir trabajando en la nueva financiación local en la que se pretende vincular financiación y servicios municipales.

En su turno de réplica, el primer edil tudelano ha concluido diciendo que "cualquier opción que no sea darle la carta de capitalidad a Tudela y que sea no incluirla en los presupuestos de 2022 será una excusa barata de la política más mediocre y lo más grave será la consumación de una mentira de dimensiones estratosféricas".

"Una mentira, ha añadido, con la que se elaboró la pasada campaña electoral de 2019, ya que habrán mentido a la ciudad de Tudela y a todos los tudelanos y eso no se olvidará y no lo olvidaremos nunca. Por tanto, hagamos política de altura, hagamos que Tudela y la Ribera sea una puerta de Navarra tan atractiva como para que nadie pase de largo y se vaya a otra comunidad, construyamos por fin el sur de la Navarra que merecemos"