Bardenas, clave en la maquinaria nuclear de Estados Unidos

Aunque no se usaran este tipo de armas, durante los 70 y los 80 el Polígono fue una de las 11 piezas del entramado que tenía EEUU en España para que sus pilotos practicaran ante un posible escenario nuclear.

A punto de cumplirse los 70 años de explotación militar de 2.244 hectáreas de Bardenas como lugar de entrenamiento y bombardeo del Ejército español y de otros muchos países, el Polígono de Tiro vuelve a recibir nuevos ensayos militares. Tanto el viernes 16 de abril, como el lunes 19 de abril, se cortarán los caminos perimetrales para unas maniobras de las que, nuevamente, no se informa sobre el uso o no de armamento real ni qué tipo de ejercicios se realizan. Durante décadas (al menos desde 1970 hasta 1991) el Polígono de Tiro de Bardenas fue empleado de forma preferente por el ejército de Estados Unidos, que lo empleó para realizar entrenamientos de bombardeo nuclear, se cree que con cargas simuladas. Ese entrenamiento era clave dentro de la "infraestructura nuclear" de EEUU. Así lo asegura un informe de 1985 del experto William Arkin,

El oscurantismo y la desinformación sobre esta superficie es una constante en sus 70 años de vida (desde el 9 de junio de 1951) y solo el paso del tiempo o informes extranjeros acaban desvelando aspectos sobre los que el Estado guarda un hermético silencio. Es el caso del uso que durante años realizó el ejército norteamericano del desierto ribero para sus pruebas nucleares. Un aspecto sobre el que el Ejército español y los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE o PP nunca han hablado pero que los propios militares norteamericanos desvelaron hace 35 años.

El Polígono de Tiro fue una de las piezas claves para que los Estados Unidos de Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter o Ronald Reagan pudieran entrenar a sus bombardeos y a sus hombres para que estuviera engrasada la maquinaria nuclear norteamericana, durante la guerra de Vietnam y también en los momentos más tensos de la Guerra Fría.

El historiador Josep Carles Clemente, en su libro La corte de los prodigios, hace referencia a un informe que se dio a conocer en plena campaña del referéndum sobre la OTAN en 1985 por el Centro de Investigaciones para la Paz, en el que se señala que el Polígono de Tiro de Bardenas Reales se utilizó "para prácticas de bombardeo nuclear por parte de aviones de combate norteamericanos". El informe fue elaborado por William Arkin y Richard Fieldhou, expertos en defensa norteamericana e investigadores del Institute for Policy Studies de Washington, que realiza diferentes tipos de investigaciones relacionadas con cuestiones armamentísticas y de política internacional y que publicaron en un libro titulado Campos de batalla nuclear. En esta obra se ponía al descubierto "el importante papel que las bases norteamericanas en el Estado español tuvieron durante 30 años en caso de conflicto generalizado" y entre las que destaca el Polígono de Tiro.

las bases En el documento de 1985 se señalaba que "España en sí no desempeña un papel directo en esta carrera (nuclear). No tiene armas nucleares y de hecho está declarada país no nuclear. Sin embargo, ha alojado armamento nuclear norteamericano y durante mas de 30 años ha ofrecido albergue a instalaciones y facilidades militares estadounidenses. Esta infraestructura de bases relacionadas con armamento nuclear, ha atado a España, a sabiendas o no, a todos los aspectos de la estrategia nuclear de Estados Unidos".

En este sentido, añade que "España ha perdido ya el derecho a una parte de su soberanía al sacrificar su territorio a las fuerzas militares norteamericanas sin, por otro lado, controlar completamente su posible utilización. Al preparar sus planes secretos de despliegue nuclear para España, EEUU no sólo no consultó –ni siquiera informó– al gobierno español sino que siguió manteniendo planes nucleares para España incluso después de haber firmado en 1976 el Tratado bilateral España-EEUU que prohibió el despliegue de armas nucleares en suelo español".

Según los expertos, las bases formaban parte de una red global de "facilidades" que servía para apoyar, investigar, proyectar, controlar, comunicarse y recoger información sobre fuerzas nucleares, un entramado que recibía el nombre de "infraestructura nuclear", entre las que se encontraban Zaragoza, Rota, Morón y Torrejón como las principales.

Dado que Bardenas Reales es el principal campo de operaciones de la base de Zaragoza, el Polígono de Tiro de Bardenas Reales se enmarcaba dentro de esta "infraestructura nuclear". Así, Arkin señalaba que la base de Zaragoza sirvió de apoyo para los despliegues de entrenamiento de aviones de combate estadounidense que realizaban sus ejercicios de campo en las Bardenas Reales, "donde se realiza una parte de las prácticas europeas de bombardeo nuclear". De hecho, el papel de Bardenas es tan importante que "el 70% de las prácticas estadounidense de bombardeo a tiro aire-tierra en Europa se realiza en las Bardenas Reales, debido a las favorables condiciones climatológicas". Según los entendidos, el único obstáculo natural en las cercanías del polígono de las Bardenas lo constituye el macizo del Moncayo. Su relativa proximidad a la zona ha hecho que algunos aviones al realizar maniobras evasivas dentro de las prácticas de combate aire-aire se hayan estrellado en sus inmediaciones.

El golpe de Estado de Muamar el Gadafi en Libia en 1969 hizo que Estados Unidos dejara de usar la base de Wheelus en aquel país y se volcara en las Bardenas desde 1970, una base que compartió con el Ejército Español durante muchos años.

En todo el Estado al menos 11 instalaciones estadounidenses tuvieron algún papel en esa infraestructura nuclear. En lo que se refiere a las Bardenas su función era la de servir para adiestrar en prácticas de bombardeo nuclear en el polígono de tiro "con proyectiles similares en forma y peso a los auténticos".

Nunca se ha hablado de la posible utilización de armas nucleares en el Polígono, si bien el hermetismo sobre el armamento empleado es total y solo se conoce un estudio de 2005 en el que se dijo que "los niveles de radiación ionizante eran inferiores a los establecido como normales" y otro de 2008 encargado por Bardenas que dio negativo en restos de uranio empobrecido. Al firmar el contrato de 2008, el Ministerio de Defensa se comprometió a "no utilizar material, en armamentos y equipos, con componentes de tipo nuclear, bacteriológico o químico, incluida munición con uranio empobrecido".?

el autor William Arkin sirvió en la inteligencia del Ejército de los EEUU de 1974 a 1978. Después de dejar el Ejército, fue coautor de cuatro volúmenes de la serie Nuclear Weapons Databook para el Natural Resources Defense Council, libros de referencia sobre armas nucleares. El Volumen II reveló la ubicación de todas las bases nucleares estadounidenses y extranjeras en todo el mundo y fue condenado por la Administración Reagan, que quiso encarcelarlo por revelar la ubicación de las armas nucleares estadounidenses (y soviéticas) en todo el mundo. Su descubrimiento de los planes de Estados Unidos para trasladar armas nucleares en secreto a varios lugares en el extranjero involucró a gobiernos desde las Bermudas hasta Islandia y Filipinas.

otros datos Según los datos que han ido aportando publicaciones, expertos y políticos en sus comparecencias, las cifras que de las prácticas realizadas en Bardenas son mayores de las estimadas.

Según dijo Jaime Ignacio del Burgo en el Senado en 1987, entre 1970 y 1980 se realizaron 238.640 ejercicios de tiro y el propio Arkin indica que el 70% de las prácticas de EEUU de bombardeo y de tiro aire-tierra en Europa en esos años se realizaron en las Bardenas Reales. De estas prácticas, una parte eran de entrenamiento nuclear.

En marzo de 1990 se producían 100 vuelos diarios de reactores con cinco pasadas rasantes, y el 75% de estos vuelos pertenecían a pilotos norteamericanos, según dijo el senador José Javier Viñés (UPN). En 1996 se hablaba de que 2.000 aviones habían realizado prácticas en el Polígono.

La página web Insumissia señalaba en 2006 que pese a los numerosos desmentidos oficiales, en las Bardenas se practicaban entrenamientos de combate aire-aire, el más peligroso de todos. Citaba un párrafo de la Revista Española de Defensa, publicación oficial del Ministerio de Defensa, del 17-12-1992 en el que relataban unas maniobras en el Polígono con cazabombarderos, Mirage y F-18. "Para entorpecer la ofensiva, cuatro aviones españoles (dos F-18 y dos F-1) asumieron la defensa aérea de la zona. Durante varios minutos los aparatos se enzarzaron en una lucha incruenta (...). Los interceptores derribaron varios aparatos de la formación atacante (...). En el combate aire-aire los aviones pasan de los 10 km. de altura a ras de suelo en casi cuestión de segundos (...)".

"El 70% de las prácticas estadounidenses de bombardeo aire-tierra en Europa se realizan en Bardenas" (1985)

El golpe de Estado de Muamar El Gadafi en Libia en 1969 hizo que Estados Unidos se trasladara a Bardenas