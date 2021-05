Propuestas vecinales para el Casco Antiguo de Tudela

La asociación de vecinos ha entregado al ayuntamiento un documento sobre mejoras para adecentar el barrio

Con el objetivo de frenar la "degradación progresiva" que ha sufrido el Casco Antiguo de Tudela desde la década de los años 60 y 70, la asociación de vecinos de esta emblemática zona de Tudela han entregado al Ayuntamiento un documento en el que ofrecen distintas opciones y alternativas para mejorar y potenciar la estética y las zonas verdes. Según indican, "la situación en que se encuentra el Casco Antiguo en este sector referido a la estética y zonas verdes es lamentable, son muchos años con esta situación, es decir, sin mantenimiento ni reposición de ninguna clase, cuestión que deteriora la imagen de la ciudad".

El documento analiza cada una de las diversas zonas para detectar las deficiencias y problemas que en él se pueden apreciar "de manera muy evidente". Pese a que reconocen os esfuerzos, aseguran que "no son suficientes. Serían necesarias actuaciones ambiciosas y continuas para conseguir un Casco Antiguo revitalizado, a la altura y categoría que tiene y que Tudela se merece. Habría que hacer un programa y presupuesto que permita gestionar las zonas verdes".

La ausencia de árboles y zonas de esparcimiento se hace evidente y las pocas que existen, como el propio Cerro de Santa Bárbara, no se cuidan ni se mantienen, aunque sean los lugares más visitados por el turismo.

zona herrerías "Los espacios pequeños ajardinados con césped están medio abandonados. Proponemos unas defensas que limiten la entrada de personas y animales para evitar su deterioro. También falta algún árbol". En la calle Gayarre apuntan el deterioro de los setos donde no se reponen los claros y en Yanguas y Miranda hay jardineras para plantas que no se colocan ni cuidan "el mantenimiento es nulo". Por otra parte no se llena el espacio dejado por un edificio derribado al final de Herrerías.

zona paseo del castillo En esta parte, el documento apunta que existe una pequeña zona verde "que está insuficientemente cuidada y que tiene evidentes posibilidades de mejora". En general denuncian la falta de zonas verdes, "que hay que aumentar y después mantener". Hace unos días quitaron los árboles con el fin de facilitar los trabajos de pavimentación. "¿No se podían haber respetado los arboles?", se preguntan señalando la escasez de verde en toda la zona.

zona magdalena La Asociación de Vecinos del Casco Viejo manifiestan que en la zona en torno a la iglesia de la Magdalena "prácticamente no existe vegetación y la que existe en los laterales del terraplén de la vía está tan abandonada que constituye un peligro de incendio", encontrándose además habitualmente con basura. Además en la plaza de Huerfanicos las jardineras están completamente abandonadas con algunos arbustos que no se cuidan.

zona uned Como en el resto apenas existen zonas verdes, ni árboles, ni setos. "Es claramente mejorable. El aparcamiento de la calle la Vida está en precario y faltan varios árboles. Frente a la UNED hay un solar medio abandonado que proyecta una mala imagen de la zona, y sobre todo a la propia universidad y escuela de idiomas". Por ello sugieren que el terreno se habilite para aparcamiento o para la espera de estudiantes y personas en general, poniendo algún banco árbol y mobiliario urbano. Tal y como proyectaba el anterior equipo de gobierno y que Navarra Suma ha abandonado.

zona corazón de jesús Al comienzo de la subida al monumento hay una caseta y una tapia completamente llenas de pinturas y grafitis "que habría que limpiar ya que la imagen que ofrece a los visitantes deja mucho que desear. Arriba hay un descanso para coches que está completamente abandonado".

zona cuesta de los labradores Las laderas de arcilla están en una situación de "peligrosidad por desprendimientos. En algunos tramos hay una red de contención pero creemos que es necesario la revisión de la zona y su reparación". Además el carril peatonal ha sufrido numerosos desprendimientos siendo inseguro.

zona virgen de la cabeza Pese a que quizás el lugar mejor dotado en cuanto a zonas verdes, con uno de los mejores parques de Tudela, apuntan que "el mantenimiento es mejorable y también, la plaza de Tejerías y adyacentes". Por otra parte, en toda la calle, desde la ermita hasta el cruce con la carretera de Corella hay más de una decena de árboles cortados por la mitad. "Entendemos que cuando un árbol se tala, no se debería deja la mitad del mismo, hay que extraer el resto del árbol y plantar uno nuevo acorde con el arbolado que hay en la zona".

zona san salvador Una vez que esta plaza es peatonal, señalan que "se deberían quitar los pivotes de hierro que hay ya que no hacen falta" y añaden que en la calle Caldereros, frente al aparcamiento del Liceo, hay un solar abandonado "que es un nido de suciedad. Se pudiera habilitar para colocar los contenedores que están fuera de esta solar y que afean la calle", sugieren.

otros puntos

Zona Mercado Viejo. Las jardineras han desaparecido. Proponen que los contenedores de basura, se sitúen dentro del mercado para evitar "la mala imagen para quien se acerca al Casco Antiguo".

Zona San julián. Hay un solar a la entrada "que podría acondicionarse como espacio verde hasta que se construya" y critican la falta de mantenimiento de la calle.

Zona Calle Verjas. Hay 2 solares "que podrian servir de descanso vecinal respetando los árboles".