Navarra Suma no aclara cómo será el césped del Ciudad de Tudela

Navarra Suma se negó ayer a contestar a las reiteradas preguntas de la oposición que inquirió sobre los planes del equipo de gobierno para el césped del estadio Ciudad de Tudela, dado que la Federación de Fútbol exige al CD Tudelano que tenga césped natural para poder jugar en la división en la que se encuentra (grupo primero de la Primera RFEF). Hay que recordar que los planes del alcalde, Alejandro Toquero, y su grupo, son que el remodelado Ciudad de Tudela tuviera césped artificial para que sirva a todos los clubes de la ciudad (ya que no será solo del Tudelano) y a todo tipo de eventos.

Pese a que tanto I-E, a través de Marisa Marqués, como el PSN, a través de Ángel Sanz, preguntaron por los planes de Navarra Suma con respecto al césped ni Toquero ni Irene Royo hicieron referencia al tema en sus intervenciones.

La discusión surgió al aprobar Navarra Suma (con la abstención del resto) la ampliación presupuestaria de 82.280 euros para reponer esta cantidad (gastada en el proyecto) en la partida de los 300.000 euros que se preveía destinar este año en la rehabilitación del Ciudad de Tudela. Dado que este año es ya obligatorio tener una iluminación adecuada, el Consistorio va a cambiar el orden de las fases e instalará la iluminación (fase 7) tras firmar un acuerdo con el CD Tudelano para hacer frente a los 472.000 euros que costará la obra.

Ni Toquero ni Navarra Suma contestaron tampoco a qué fórmula se va a adoptar para sufragarlo y cómo va a ser el acuerdo que se firme con el CD Tudelano. El alcalde echó en cara a la oposición que no iba a ver el fútbol, "no saben lo que significa el estadio para la ciudad, ni siquiera sabrán en qué categoría están. La consejera me mintió y dijo que no iba a haber dinero para obras y lo dieron a los ayuntamientos socialistas. Ustedes dejaron morir el estadio y su gestión de las instalaciones deportivas ha sido nefasta".

Desde I-E se recordó que Navarra Suma lleva "dos años pidiendo al aire dinero para las obras. No se reúnen con nadie y no ha habido proyecto hasta junio. ¿Qué orden van a tener las fases? ¿Se va a seguir buscando financiación? ¿¿Se sigue pensando en césped artificial?", interrogó Marisa Marqués (I-E) sin obtener respuesta a nada. Desde el PSN, Ángel Sanz destacó que "nosotros nunca hemos apostado por parchear, sino por instalaciones de calidad. Su reforma no tiene consenso con nadie, ni con la oposición ni con el Gobierno". La justificación de Royo para rehabilitar el estadio fue que "es reflejo de nuestra apuesta por el deporte, de la defensa de lo nuestro y nuestras emociones y por compensación ya que es algo que viene de años atrás".

las cuentas En el pleno se aprobaron también las cuentas de 2020 con el voto de calidad del alcalde (se registró empate al faltar un edil de Navarra Suma). La responsable de Hacienda, Royo, destacó que había habido una ejecución de las inversiones en un 54%, "cuando ustedes en 2017 tuvieron una ejecución del 17%", recriminó al tripartito. Marqués recordó que cuando entraron no había ningún proyecto en marcha ni nada presupuestado. "Nuestra gestión ha sido muy positiva, rápida y eficaz en unos tiempos muy complicados por la pandemia", recalcó la edil y reconoció que aunque digan que invirtieron 1,2 millones en comerciantes y ayudas en Servicios Sociales no gastaron esa cantidad. "Se dotó de esos importes y se satisficieron todas las peticiones", concluyó, lo que significó gastar menos de 700.000 euros, lo que nunca han reconocido. Finalmente el presupuesto consolidado del Ayuntamiento, Junta de Aguas y Tudela Cultura ascendió a 62,6 millones de euros con un superávit de 3,9 millones de euros.