Jesús Peleato: "Con el alcalde, Alejandro Toquero, nunca ha existido el diálogo, siempre se ha impuesto"

La Junta de la Agrupación de Protección Civil de Tudela dimitió hace un mes al no ver reconocido su trabajo, sobre todo por el alcalde de Navarra Suma, Alejandro Toquero. Al frente de la junta se encuentra Jesús Peleato que entró en Protección Civil en 1999

Cuando y por qué decidió entrar en Protección Civil de Tudela

-Entré en diciembre de 1999, por lo que vivía en casa, mis padres siempre han estado en Protección Civil, y me gusta ayudar a la gente.

¿Cuál es la función de Protección Civil?

-Desde la prevención hasta la actuación en incidentes, ya sean vientos, inundaciones, fuegos, funciones de logística como en el incendio del Vedado de Eguaras. Lo que más hacemos es tener una función preventiva.

En sucesos graves está más cerca de la gente que otros cuerpos

-Somos un servicio municipal. Bomberos es del Gobierno de Navarra y el parque de Tudela está para toda al Ribera e incluso fuera de la Ribera. En grandes acontecimientos como Javieradas, Cabalgata, Carnavales, Fiestas, inundaciones estamos mucho mas cerca de la gente. Al ser municipales atendemos más de cerca a la gente y si vemos que no somos capaces de gestionar avisamos al 112, como en las inundaciones.

¿Es completamente voluntario?

-Desde el jefe de la agrupación, que soy yo hasta el día 3, hasta los que han entrado hacen un mes, todos somos voluntarios. No cobramos nadie. A veces incluso hay que poner de nuestro dinero.

¿La financiación es 100% municipal?

-En un 80 u 85% el Ayuntamiento de Tudela financia y el resto el Gobierno de Navarra que todos los años hace convocatoria de subvenciones para todo Navarra. Nosotros pedimos, se compra material y luego se pasa la factura para que el Gobierno dé al Ayuntamiento esa subvención que suele rondar los 38.000 euros. Hay años que tenemos 150.000 euros de presupuesto y otros 120.000, pero el Gobierno siempre se mantiene entre 35.000 y 42.000 euros. Depende de baremos en función de lo que gastamos.

¿Cuántos integrantes hay en Tudela?

-Estamos 66 personas y la junta la formamos 4 personas que somos el jefe de la agrupación, dos subjefas (operativos y formación) y una secretaria. Somos todos elegidos por la asamblea. Se presenta quien quiere y se vota. Por lo menos hasta el día de hoy, a partir del día 3 ya lo veremos.

Hace un mes la Junta decidió dimitir, ¿de dónde parte el malestar?

-Llevaba mucho tiempo pensándolo. Es una decisión dura, llevo muchos años metiendo muchas horas, dando un mil por mil hacia la gente de Tudela y hacia la agrupación. Siete años como jefe de agrupación, casi 10 de responsable de operativos. El día 30 dije a los voluntarios mi intención de dimitir, porque ellos me eligieron (a mi el alcalde no me puso a dedo) y a raíz de eso mando un comunicado al Ayuntamiento. La situación viene desde que entró este equipo de gobierno. Nos pusieron a un concejal con el que la relación no era buena porque nos impuso un presupuesto cuando siempre lo habíamos negociado con el Ayuntamiento. Ahí empezó todo. Luego se nos desplomó parte del techo del almacén, hubo una reunión con el alcalde, técnicos y presidente de la comunidad y se decidió que había que arreglarlo porque había peligro de que se nos cayese encima. Había que apuntalarlo y hacer obra urgente Fue hace año y medio y a día de hoy seguimos con los puntales. Aparte, administrativamente tenemos una funcionaria designada para llevar los papeles, pero puede estar un mes sin venir a las instalaciones y las facturas se acumulan, los proveedores no cobran€ Desde que entró Navarra Suma todo es decir "gracias" en redes sociales y hacer fotos pero después no vienes a las instalaciones para decir ni cómo estáis. En sus primeras fiestas tuve que decir al alcalde que pasara a saludar a las agrupaciones que venían de fuera. Hay que estar encima de muchas cosas que deberían salir de ellos y deberían tener más contacto humano con nosotros. Con todo, cuando yo más me enfadé fue en las no fiestas. Con el programa Santanica de mi alma, se nos dijo que iba a haber actos, les pedí fechas y tipo de eventos. Nos dijeron que espectáculos en la plaza de toros, sin especificar más. Para mi sorpresa a una semana del primer evento, que fue el 16 de julio, nos convoca a una reunión para decirnos que hay un montón de eventos jueves, viernes, sábado y domingo y varios fines de semana y tan pronto decían que necesitaban ambulancia como que no. Es un caos, hay mucha improvisación y no podemos estar así. Ya antes de esto te pedían un servicio, te lo suspendían al día siguiente, lo cambiaban de fecha... No podemos funcionar así. Somos voluntarios, no funcionarios ni contratados por el Ayuntamiento, no podemos estar pendientes de su correo.

¿No se sienten apreciados en su trabajo?

-No. Otra gran decepción también fue que en diciembre de 2020 nos entregaron a todos un diploma en agradecimiento por el trabajo en la pandemia. Antes de que nos lo dieran hable con Erika Navarro y con Alejandro Toquero y les dije que me parecía muy bien pero que no era lo más óptimo reconocer a todos. Hubo gente que estuvo en primera linea, otros en casa por si alguien enfermaba, otros que por temas laborales no podían y otros no quisieron por miedo, que es muy licito. Entendía que la labor había que reconocerla a quien había estado trabajando en primera linea, partiéndose el pecho, fumigando, entrando en lugares donde no sabíamos si había covid... Vino muy bien lo del diploma para la fotos del señor alcalde, lo comenté y nos dijo que más adelante se nos reconocería, por lo que metí en presupuestos una partida para que esas 17 personas que metimos muchas horas se nos reconociese con una medalla (está regulado a nivel nacional y recogida en nuestros reglamentos). Pues desde el primer momento nos dijeron que no, que ya lo habían reconocido y que no lo iban a hacer. ¡Lo han hecho en un montón de agrupaciones de España y eran 940 euros! Lo hemos tenido que pagar nosotros, porque dijeron que no había dinero para eso.

También hubo quejas por un coche que no tenían

-PSN hizo unas preguntas en un pleno sobre el coche que necesitábamos, se licitó mal y no se pudo comprar. Les contestaron por escrito dejando entrever que la culpa era mía, que ellos pusieron lo que había solicitado y eso es mentira. Pedía 35.000 euros para el vehículo y adecuarlo a las necesidades, porque luego hay que rotularlo y adecuarlo. Ellos dicen que lo van a sacar por 30.000 euros, pero no se presenta nadie. Lo dijeron en agosto y el coche no ha venido y ya veremos si llega este año. Como pronto vamos a finales de año.

Supongo que con otros equipos de gobierno hubo discrepancias ¿cual es la diferencia?

-Con Erika Navarro tenemos muy buena relación, pero el alcalde ha pasado de nosotros. Antes de dimitir le envié dos correos a los que no ha contestado. Me dijeron que tenía la agenda muy ocupada. Me fui de vacaciones y me dijeron que a la vuelta nos reuniríamos. Volví a mandar otro correo y tampoco ha contestado. Con otros hemos tenido nuestros más y nuestros menos pero siempre ha habido diálogo con todos. Con Toquero el dialogo no ha existido nunca, siempre se han impuesto, echan balones fuera y siempre la culpa la tienen otros. Con Eneko Larrarte tuvimos grandes diferencias pero le llamamos en dos ocasiones para reuniones urgentes, vino por la tarde con Silvia Cepas y salíamos a las 11.30 de la noche. A Toquero le hemos pedido en dos ocasiones reuniones y nos dijo que se había levantado a las 7 y tenía dos hijas. Yo también tengo un hijo y saco tiempo de donde puedo para que la agrupación no se vea afectada.

En confinamiento se vio mucha foto pero por lo que dice no había trato con él más allá de las cámaras...

-Había mucha foto, si, y con el temporal Filomena igual, se hizo un par de fotos con nosotros pero ahí quedó todo. Ni un agradecimiento ni medio. ¿Qué te cuesta como alcalde mandar una carta, un audio o un correo? El jefe de la Policía Local lo hizo para agradecer a los voluntarios el día del no cohete. Que te envíen un correo hace que parezca que ha merecido la pena tu trabajo, que alguien del Ayuntamiento te lo agradece. No las fotos. Toquero está en todos los sitios y en todas las fotos y a muchos voluntarios no les vale con eso.

Ha dicho que hay un intento de politizar Protección Civil...

-Si. En una asamblea que vino el alcalde y la concejala les dijimos que estaban intentando posicionar la agrupación con maniobras que, de momento, no voy a comentar. Si se da la oportunidad más adelante las develaré, de momento las guardo para mi. Ellos lo negaron. Se ha oído algún nombre que se va a presentar que es muy afín a Navarra Suma. Lo he vivido con otras agrupaciones de España y cuando politizan una agrupación, en menos de un año se va a pique. Uno no politizado puede defender la agrupación en presupuestos o en otras reclamaciones, pero si se mete en su rueda eso dejara de existir.

¿Qué sentimiento tiene ahora?

-Tengo una gran decepción. Cuando dimití dije que me fastidiaba tomar esa decisión. Este equipo de gobierno de Navarra Suma, tiene dentro a UPN y UPN fue quien nos potenció un mil por mil. Fuimos un referente en España para muchas agrupaciones y ya no lo somos. Muchas agrupaciones copiaban nuestros estatutos, nuestra vestimenta€ En la inauguración de la sede se quedaron impresionados de nuestros medios técnicos y humanos y que sea Navarra Suma, con UPN en su interior, quien se la vaya a cargar es muy decepcionante. Se la van a cargar porque no ha habido nunca confianza en la junta actual, nunca se han fiado de nosotros. Con el alcalde tengo una gran decepción.

¿Porque no son referencia?

-Nos veían con semejantes vehículos, uniformes, medios técnicos... Para entrar en Tudela tienes que pasar un curso básico y un examen psicotécnico, que en muchas agrupaciones no se hace. Hacemos mucha formación interna, cursos de desfibrilador, de patrones de embarcación, de primeros auxilios, formativos, de localización de víctimas€ Para seguir así, tendría que dar un cambio de 360 grados para ser lo que era antes, se presente quien se presente. Cuando entras a dirigir Protección Civil sabes donde te metes, el tiempo que tienes que dedicar, una formación mínima y muchos conocimientos de cómo llevar una agrupación, como organizar operativos€ Hace falta experiencia de 8 -10 años.

¿Nadie ha llamado para preguntar por la dimisión?

-La concejala, pero el máximo responsable del Ayuntamiento es el alcalde. No ha mandado ni un wasap diciendo 'vamos a tomar un café para arreglar la situación€' Nada. Cero. Y me han llamado del Gobierno y de otras agrupaciones mostrándonos su apoyo. Es una pena y no entiendo que el Ayuntamiento, bueno el alcalde no nos dé ese respaldo.