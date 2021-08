La oposición tacha a Toquero de "autoritario, sectario y manipulador"

Los grupos de la oposición a Navarra Suma y al alcalde, Alejandro Toquero, en Tudela, dentro y fuera del salón de plenos, han acusado al primer edil de "sectario", "autoritario", "manipulador" y mostrar "nulo interés por la cultura" por su actitud de censurar la presentación del libro de un escritor que "no era de su agrado" y por no firmar un proyecto de la Biblioteca de Tudela para el concurso María Moliner de fomento de la lectura.

Por su parte el alcalde justificó ayer su actuación, de no avalar con su firma el dossier de la Biblioteca, en la falta de tiempo para hacerlo (se le entregó el 7 de julio y debía firmar antes de 24 horas) y destacó la premura con la que los bibliotecarios le habían enviado la documentación, al tiempo que enmarcó las críticas en prensa en una "salvaje campaña" que están realizando "algunos medios" porque "Toquero empieza a ser rentable para algunos". A través de su cuenta en Facebook Toquero acusó a medios como DIARIO DE NOTICIAS, que han hecho pública la queja de la Biblioteca de Tudela, de estar realizando "acusaciones personales" y difundir noticias que crean "alarma".

Sin embargo, en su comunicado nada indicó del hecho de que no dejara un local municipal para la presentación de un libro del escritor Carlos Aurensanz porque, según dicen los bibliotecarios que señaló la gerente de Castel Ruiz "no era del agrado del alcalde".

Hay que recordar que el pasado 7 de julio a las 13.00 horas, desde la Biblioteca enviaron un documento a Toquero para poder presentarse al certamen de difusión de la lectura María Moliner, apoyándose en una serie de actividades que habían realizado entre marzo y junio de este año, en el que habían participado 693 personas.

Las bases indican que es el Ayuntamiento quien debe enviarlo con el aval del alcalde que ha de firmarlo y entregarlo antes del 8 de julio a las 14.00 horas. Tras leerlo y decirles que "hay un par de actos que me chirrían", la secretaria les señaló que lo enviarían, cosa que no hicieron y ni el 8 ni el 9 de julio respondieron a los correos de la Biblioteca.

Finalmente el 9 de julio desde María Moliner les señalaron que no había llegado la documentación de Tudela y el 12 de julio la secretaria les dijo que "no pudo contactar con el alcalde" y que les llamaría "cuando sepa algo".

Desde la oposición I-E y PSN centraron sus críticas en distintos aspectos. Si desde I-E destacan su "autoritarismo, manipulación de los hechos y su falta de autocrítica", para los socialistas lo más remarcable es su "nulo interés por la cultura, el patrimonio y el fomento de la lectura". Por su parte, Podemos hace hincapié en lo que denominan "sectarismo cultural" y su sensación de ser "un líder supremo" al imprimir siempre su criterio.

La coalición Izquierda-Ezkerra destaca que la clave es la falta de confianza de Toquero en "el equipo técnico de la Biblioteca Pública de Tudela" y el "ninguneo de la opinión de la concejalía de Cultura quien estaba al corriente desde hacía tiempo". Los ediles recordaron que el 8 de julio el alcalde estuvo en dos actos público, por lo que indicaron que "el alcalde podría haber firmado perfectamente ese documento antes de acudir al Museo Muñoz Sola para la presentación de la Exposición de Rafael de Leal o antes de la foto con el alcalde de Murchante en la puerta del Ayuntamiento del mismo día". En este sentido se preguntan "¿hasta dónde es capaz de llegar el alcalde de Tudela con su autoritarismo, manipulación de los hechos y su falta de autocrítica?" y ponen como ejemplo la dimisión de la Junta de Protección Civil o el cese de las excavaciones de San Nicolás.

Por su parte, PSN pide al alcalde que "reconozca su error y no busque excusas. Esta vez hemos podido conocer públicamente su mala praxis, sin embargo, los grupos municipales sabemos cuál es la forma de actuar de Toquero", dice su portavoz Ángel Sanz. También le recuerda su presencia en la concetración aquel 8 de julio y concluye manifestando que "no es justo que Tudela no opte por más cultura y más lectura por culpa del evidente desconocimiento e indiferencia de su alcalde", reprende. A las críticas del PSN se une también el portavoz parlamentario de Cultura Carlos Mena, que pone de manifiesto la importancia de los concursos como el de proyectos de animación a la lectura María Moliner. "Una estrategia para el fomento de la lectura, de la proyección de los escritores y creativos locales y de los programas de actividades culturales que se desarrollan en las bibliotecas públicas".

De fuera del salón de plenos de Tudela también llegan críticas desde Podemos y Bildu. Los morados hablan de "sectarismo cultural" del alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, después de conocerse lo que la formación considera un "boicot a la buena gestión" de la biblioteca pública Yanguas y Miranda. Su portavoz en Tudela, Daniel López ex concejal de Urbanismo en la legislatura anterior, muestra su preocupación porque "vemos con estupefacción una actitud de Alejandro Toquero que ya roza límites preocupantes en lo relativo a la cultura y el patrimonio de Tudela".

Para esta formación "son hechos muy graves" que significan el boicot "a un trabajo bien hecho de un servicio municipal", que, a su juicio, merecerían la reprobación del Pleno "y hasta de su propia coalición", al tiempo que señalan que su intención es la de "dirigir la vida de los demás como si fuera un líder supremo". Por último habla de "desidia o mala fe" al no firmar el proyecto y se pregunta si detrás de la censura a Carlos Aurensanz su intención no sería "hacer desaparecer sus libros".

Por su parte Bildu habla de "un nuevo episodio de autoritarismo y censura en el que el que sale perdiendo es la ciudadanía de Tudela".