Toquero usa la ordenanza cívica para censurar críticas

El Ayuntamiento sancionará a EH Bildu Tutera por pegar unos carteles en los que acusaba a Toquero de mentir y pedían explicaciones sobre las obras del estadio Ciudad de Tudela. Así lo ha anunciado el alcalde, Alejandro Toquero, que acusa a la formación de haber creado una "campaña contra mi persona" y de "ponerme en una diana como hacían antiguamente". Toquero volvió así a recurrir al todo es ETA y al simil de una diana, en el día en que se cumplían los 10 años del fin de la banda terrorista, cuando la formación lo que hace en el cartel es afirmar que "Toquero nos engaña" y le lanza tres preguntas sobre el estadio Ciudad de Tudela: "¿Qué hay detrás del convenio público-privado con la empresa que ha comprado el Tudelano? ¿Qué le ha prometido al Ayuntamiento por financiar la rehabilitación del Ciudad de Tudela?" y "¿Dónde queda la promesa de Toquero de apoyar al fútbol base?".

Por si fuera poco, el alcalde de Navarra Suma no contestó ni hizo mención al texto del cartel y volvió a repetir que "estos son los socios preferentes del Partido Socialista y del Gobierno de Navarra a quienes han elegido como socios de viaje. Si piensan que con esto me van a amedrentar es que no me conocen. Bildu necesita más recorrido hacia lo que es la Democracia".

Ya el lunes por la noche Toquero, apuntó en su tweet personal que "iniciamos sanción por ensuciar la vía pública", sin esperar más indicaciones ni explicaciones, algo que ayer repitió asegurando que "como Ayuntamiento hemos iniciado la multa correspondiente por incumplir las ordenanzas cívicas de Tudela y ensuciar las calles".

El primer edil hacía referencia a que incumplía la Ordenanza de Conductas Cívicas pero desde EH Bildu Tutera, Edurne León, asegura que los carteles que colocaron el lunes y lo que quedan por poner "la gran mayoría los hemos colocado en los sitios habilitados para poner carteles y el resto en lugares donde hay muchos más carteles puestos". León señala que no les ha llegado todavía ninguna sanción y que si llega estudiarán qué hacer.

Según señala la ordenanza a la que hace referencia Toquero (la de conductas cívicas) en su artículo 14.1, "La publicidad exterior, cualquiera que sean sus características únicamente se podrán instalar en los lugares especialmente habilitados para ese fin. Para ello el Ayuntamiento colocará soportes especialmente dedicado a ese objetivo" y añade en el artículo 14.2 "queda prohibido en tal sentido, salvo autorización municipal, cualquier anuncio en la fachada de edificios y en general fuera de los lugares especialmente habilitados". Dado que, según León, "la gran mayoría" de los 35 ó 40 carteles que han colocado entre el lunes y hoy se han puesto en los lugares habilitados, no cabría ningún tipo de sanción al respecto.

En este sentido, desde I-E señala que existe el peligro "evidente" de convertir la ordenanza en una forma de censura. "Si los carteles se han colocado en los espacios habilitados para ello no creo que contravengan ninguna ordenanza. También digo que no me gusta que haya carteles colocados por las paredes, pero es verdad que hay otros carteles puestos por las paredes", señala Olga Risueño. En este sentido indican que "cuando una ordenanza se usa a capricho se corre ese riesgo".

Por su parte, EH Bildu explica que su intención con los carteles era "llamar la atención sobre el estadio Ciudad de Tudela, sobre el que exigimos transparencia porque queremos saber qué dice el convenio que se firma con una empresa privada. Tanto dinero público sólo va a servir para que lo use el Tudelano, cuando hay tanta necesidad de infraestructuras. No tiene sentido parchear un estadio que está en ruina"

Justo hace un año, en octubre de 2020, la Policía Local también retiró unos carteles contra Toquero en los que se leía "Big brother Watching".