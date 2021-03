"El 8 de abril, día de la vista previa, la directiva de Osasuna tiene una buena oportunidad para poder llegar a un acuerdo sin juicio"

El portavoz de Plataforma Osasunista, Juan Carlos González Gabari, analiza el recorrido de la demanda para que se repitan las elecciones a compromisario... y mucho más

Plataforma Osasunista informó en la noche del pasado sábado de que "el próximo 8 de abril se celebrará la vista previa en los Juzgados de Pamplona por la denuncia en la elección de socios compromisarios, proceso celebrado el pasado día 6 de diciembre de 2020". Lo hizo a través de su perfil de Twitter y el colectivo aprovechó el mensaje para, además, lanzar una serie de reflexiones y preguntas relacionados con la actualidad institucional del club. Entre otros asuntos, solicitaron a los rectores de la entidad información sobre el coste y el retraso en la finalización de las obras de remodelación de El Sadar, sobre una hipotética consulta a los socios para la reforma de los estatutos y sobre unas polémicas informaciones publicadas recientemente en Castellón y Huelva sobre la figura del director general de Osasuna, Fran Canal.

Para analizar con mayor precisión todas estas cuestiones, el portavoz de Plataforma Osasunista, Juan Carlos González Gabari, atendió este domingo la llamada de este periódico, en la que ratificó que el objetivo que persigue este colectivo, surgido después de la celebración de las últimas elecciones a socios compromisarios por considerar que "el proceso y el resultado de las mismas han estado condicionados por irregularidades y malas prácticas", sigue siendo el mismo que en su origen: la anulación y la repetición de los citados comicios, con un mayor control del voto por correo.

González Gabari, pamplonés de 63 años, socio de Osasuna desde hace más de dos décadas y compromisario entre 2016 y 2020, desarrolló todos los puntos del comunicado de Plataforma Osasunista e insistió en diversas ocasiones durante la conversación con este diario en que entre los miembros del colectivo al que representa "no hay ningún interés personal", que solo buscan "el bien de Osasuna" y que "hay que corregir el modelo para elegir a los compromisarios, porque, con todo el mundo que he hablado, incluidos miembros de la actual asamblea, todos reconocen que fue una chapuza y no he encontrado a nadie que me diga que no tenemos razón".

¿Por qué público Plataforma Osasunista un comunicado el pasado sábado?

–Ha coincidido casi todo, desde la fecha de la vista previa producto de la demanda presentada por Benjamín Rekarte, hasta las noticias que han salido recientemente de Fran Canal en Castellón y Huelva, mientras que el gasto en la reforma del estadio es algo que se arrastra desde hace tiempo. Ha sido todo pura coincidencia.

Por el contenido de lo que publicaron, ¿se trata de una asamblea alternativa por no poder participar en la actual?

–Por eso y porque creemos que la actual junta directiva de Osasuna debiera informar un poco a los socios, y más cuando estos días ha salido en prensa tanto la noticia de que Fran Canal tenía que declarar como investigado en Castellón, como la de Huelva –titulada "Fran Canal se va (si es que se va) siendo historia oculta del Recreativo"–. Nos parece que es un poco triste que un director general de Osasuna esté metido en todos estos menesteres. Antes también salieron cosas de este tipo y ahora en poco tiempo ha salido dos veces. Entonces, una de dos, o es una persona que es un fenómeno o su currículum no nos parece el más adecuado.

¿Se ha puesto en contacto la directiva de Osasuna con algún representantes de Plataforma Osasunista?

–No. Cuando hicimos la presentación, el pasado 20 de enero, le envíe un mensaje al presidente, Luis Sabalza, por si quería hablar, pero nada de nada. Me dio la callada por respuesta.

¿Significa eso que no cierran ninguna vía comunicación con los actuales rectores del club?

–Así es. Nosotros no tenemos ningún problema en hablar con quien nos digan de la junta directiva.

En el comunicado hacen referencia a una supuesta ronda de contactos con diversos colectivos de Osasuna iniciada por la junta para la reforma de los estatutos...

–Con nosotros, como Plataforma Osasunista, no ha hablado nadie. Pero es más, ahí está Benjamín Rekarte –quien encabeza la demanda para la anulación y la repetición de las elecciones a compromisario–, que es el presidente de la Federación de Peñas, es decir, una persona que tiene su peso, y, que sepamos, no se han puesto en contacto con él. Y es curioso que a día de hoy no tengamos noticias del anuncio que hizo Sabalza en la asamblea del pasado 31 de diciembre, que es cuando dio la noticia de que se iba a poner en contacto con los diversos colectivos de Osasuna y que lo que quería era modificar los estatutos, primero, para poderse presentar a las elecciones; y segundo, para facilitar una serie de puntos, como el tema del preaval para ser candidato a presidente.

El Defensor del Socio, Rafael Almándoz, también se posicionó recientemente del lado de Plataforma Osasunista.

–Nos dijo que estaba de acuerdo con lo que estábamos haciendo y que él había observado una serie de cosas que se estaban haciendo en el club que le extrañaban.

¿Podría convertirse en el encargado de tender puentes entre la directiva y Plataforma Osasunista?

–Creo que sí. El mismo Sabalza ha reconocido que los apartados de los estatutos referidos a las elecciones a compromisario no quedaban muy claros, aunque luego fue la actuación de la junta directiva la que fue mucho menos clara y, como nosotros opinamos, totalmente irregular. Hay cosas que verdaderamente hay que cambiar en Osasuna.

¿Confía en que se produzca algún movimiento que evite el juicio?

–Personalmente no tengo ninguna esperanza, pero pienso que la junta directiva de Osasuna tiene una muy buena oportunidad el día 8 de abril, día de la vista previa, para poder llegar a un acuerdo sin falta de entrar en juicios. Sería muy interesante para todos.

¿Siguen persiguiendo la anulación y la repetición de las elecciones a socio compromisario?

–Así es, aunque también otras cosas, como que en las nuevas elecciones el voto no se pueda manipular como ocurrió en las últimas. También que la gente que se presenta a socio compromisario pueda conocer cuál es el censo electoral de Osasuna y a quién se puede dirigir para conseguir el voto. Y, por supuesto, que el voto por correo se solicite y se deposite por correo certificado, como ha ocurrido, por ejemplo, en las reciente elecciones a la presidencia del Barça. Queremos más garantías.

También se hacen preguntas sobre la reforma de El Sadar...

–Se aprobó en asamblea un presupuesto de 16 millones de euros y el proyecto era llave en mano, pero después, por circunstancias, ha habido unos gastos muy superiores. Se ha dicho que son cinco millones más, pero no cabe duda de que el exceso del coste debe pasar por la asamblea, ya sea la que está o, si se ha de producir, una nueva.

Por resumir, todo lo que cuestionan no son simples preguntas al aire, ¿no?

–Así es. Nos gustaría obtener respuestas de la directiva. El tema del director general siempre lo hemos cuestionado. Yo lo hice en dos o tres asambleas cuando era compromisario. Nunca nos ha gustado que el director general estuviese en ese mix de estar en nómina y poder cobrar por una empresa, ni que tuviese una empresa que pudiese estar trabajando para otros clubes. Y cuando vemos las noticias que han salido últimamente, vemos que no vamos muy descaminados. Además, es muy necesario controlar la gestión económica.

