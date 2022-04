Adiós a las comisiones inmobiliarias

948 Inmobiliaria lleva más de dos años rompiendo las reglas del mercado y trabajando con una tarifa fija de 2.900€ + IVA y olvidándose de las altas comisiones que rigen a las inmobiliarias tradicionales porque, según sus palabras, "para nosotros, la inversión que supone la venta de un inmueble en tiempo y dinero, es similar en un piso de 100.000 que de 300.000", apuntan.

Ahorrar dinero sin pagar comisiones y maximizar el beneficio de la venta sin renunciar a ningún servicio es la fórmula perfecta para confiar en 948 Inmobiliaria.

Desde hace dos años, esta inmobiliaria fundada por tres socios es una de las que más está creciendo en el sector. ¿El secreto? Que han dicho adiós a las comisiones y su tarifa es fija sin importar el valor del inmueble.

"Nosotros creamos esta inmobiliaria porque queríamos que nuestros clientes tuviesen el mayor beneficio posible en la venta de sus viviendas sin renunciar a ningún servicio. El objetivo era que nuestros clientes se olvidaran de comisiones elevadas. Para ello, decidimos cobrar una tarifa plana por nuestro trabajo", señalan los tres fundadores de la empresa, Alberto Larráyoz, Sebastien Reux y Mario Fírvida.

En la actualidad, estos emprendedores están revolucionando el mercado inmobiliario, ya que en menos de dos años su inmobiliaria ha crecido considerablemente.

¿Y qué incluye esta tarifa de 2900€ + IVA?

Lo incluye todo. Se valora la vivienda, se realizan fotografías y planos profesionales para potenciar la misma, se sube a los principales portales inmobiliarios, se acompaña a los potenciales clientes en las visitas, se redactan los contratos y trámites y, además, se acompaña a notaria y se realizan los cambios de suministros para que el cliente se olvide de todo.

Y lo más importante, si el cliente lo desea, lo puede hacer desde su propia casa totalmente on line, sin necesidad de hacerlo de forma presencial.

¿Y si no se vende?



"Si no la vendemos, cosa poco probable viendo nuestro histórico, no cobramos nada lógicamente", apuntan. "Normalmente nuestro tiempo medio de venta no supera los tres meses y el trato personalizado y el cariño que ponemos en cada proyecto hace que rara vez dejemos de realizar una venta", añaden.

¿Qué diferencia a 948 Inmobiliaria del resto?



"Que básicamente somos la única inmobiliaria en Navarra que no cobramos comisiones". De esta forma, el vendedor maximiza su beneficio de una forma sustancial. La comisión media de una inmobiliaria tradicional en el área de Pamplona está entre el 3% y el 5% del valor del inmueble, "por lo que los precios de las comisiones se disparan muchísimo", explican los tres fundadores. "Nuestra tarifa fija permite saber desde el primer momento cual será el coste de la venta".

948 inmobiliaria está pensado para aquellas personas que valoren su dinero. "Cuanto más alto es el valor de la vivienda mayor será el beneficio para el vendedor. Así de claro, sin letra pequeña y sin sustos", ya que desde la inmobiliaria te acompañan desde el principio explicando todos los pasos a seguir y con total transparencia.

Pero además, aunque es una inmobiliaria digital, siempre se puede contar con ellos de forma presencial en su oficina física ubicada en la Calle Leyre, nº21.

