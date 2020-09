[VÍDEO] Impresionante salto de un tiburón blanco

El experto marino Chris Fallows logró captar este espectacular salto de un tiburón blanco a principios de agosto en Seal Island, Sudáfrica, alrededor de 4,5 metros sobre el agua: "No puedo creer lo alto que salió, fue perfecto... Una foto con la que sueñas", declaró Fallows.







Las imágenes se retransmitieron por primera vez en el programa Air Jaws del canal Discovery.





The winner of the Air Jaws: Ultimate Breach Off! #SharkWeek ?? pic.twitter.com/8xeBb88zHM