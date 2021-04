TD Systems, televisores outlet: una oferta única de tecnología y diversión

Desconectar, olvidarse por un rato de lo cotidiano, del trabajo, de preocupaciones... Y disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Es muy sencillo, y sin moverse de casa. Frente a una pantalla de televisión se acomoda en su asiento favorito, con un café o refresco, picoteo, y listos para la evasión. Desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán está despegando la astronauta Kate Rubins en la nave Soyuz rumbo a la estación espacial internacional; Frodo emprende viaje Rivendel y echa un vistazo a La Comarca porque quizá no vuelva jamás; Luka Doncic roza el triple en la canasta con tanta nitidez que parece estar colgada en la pared de nuestro salón... Es emocionante, divertido, interesante... sentir, ver todo lo que le interesa en su casa, con la garantía de TD Systems y sus televisores outlet. La mejor opción para el ocio y la información.

Es una oportunidad que no se puede dejar pasar, la forma más fácil de encontrar estos productos al mejor precio. Son únicos y con un stock muy limitado que se diferencia en tres categorías: tara estética, tara técnica y destockaje. Y la explicación es muy simple. Cuando hablamos de tara estética nos referimos a productos no usados con embalaje no original y con un posible leve arañazo fuera de la pantalla. Y con un año de garantía.

Son productos TD Systems con alguna ligera imperfección estética que no afecta en absoluto a su funcionamiento, totalmente operativos, no usados, que proceden de exposición en grandes superficies y que han podido ser reparados electrónicamente para que funcionen perfectamente. Pueden ser taras en la parte trasera de los aparatos, generalmente por falta de pintura, o arañazos, o ligeras deformaciones. O en el marco frontal y en la peana puede haber leves marcas, como consecuencia de la manipulación.

Es una tentación poder evadirse con un Smart TV 50" 4K UHD, Android 9.0, HbbTV, HDR10 cuyo precio se ha rebajado a 299 euros, de los 499 euros precio original. Siempre con el IVA incluido. Y si elige un modelo de menor tamaño, por ejemplo, es ideal el Smart TV 32" HD Android 7.0 HbbTV por 169 euros, frente a su coste de 229 euros.

Perfecto funcionamiento



Pero hay más opciones. En el caso de la tara técnica son televisores outlet nuevos de fábrica con leves faltas en la pantalla que no se aprecian a simple vista. Pueden tener algún pequeño defecto técnico en el panel que no afecta en nada a su funcionamiento. De hecho, están totalmente operativos pero pueden tener taras estéticas. Es posible que se presente en caja no original y su garantía es de seis meses.

Para ser más claros, algunos de los defectos más comunes son ligeros arañazos en la pantalla, marcas de fluorescencia, sombras, manchas luminosas y píxeles visibles en imagen. En esta categoría la punta de lanza es el Smart TV 50" 4K UHD, Android 7.0, HbbTV, HDR10 por 289 euros, cuando su precio es de 449 euros. O el Smart TV 39,5" Full HD, Android 9.0, HbbTV que está en 209 euros, frente a su precio de 269 euros.

Una gran oferta internacional



Por último, en el destockaje TD Systems lanza ofertas especiales de televisores outlet totalmente nuevos por liquidación de stock, y con dos años de garantía. Aquí, comprar un aparato bueno y barato manteniendo las prestaciones necesarias y de buena calidad, es una realidad. Y con todas las posibilidades a elegir de tamaño y resolución.

Prueba del buen hacer de esta marca es su venta tanto a nivel nacional como internacional. Se pueden encontrar sus productos en España en la TDtienda, tienda oficial de TD Systems, o en grandes plataformas como Carrefour, El Corte Inglés, Eroski o Hipercor. Todo esto es posible gracias a una combinación entre calidad y precio, ya que en cualquier parte del planeta esta empresa oferta los televisores más económicos con la mejor tecnología. Y es que la experiencia es garantía de éxito ya que inició su actividad en 1985 en el mundo de la imagen y del sonido creando tecnología con capital 100% español. El resultado es una alta calidad y clientes satisfechos. Más, en ocasiones como esta con las televisiones del outlet.