Lo que Facebook sabe sobre ti.

En la película Minority Report (2002) veíamos a Tom Cruise a quien al pasar por delante de una pantalla de publicidad del metro ésta le ofrecía un anuncio personalizado y al momento a otra persona que cruzaba por allí la publicidad cambiaba para dar un mensaje totalmente diferente. Los anunciantes siempre han querido poder segmentar el público al que se dirigen pero parecía imposible tener anuncios que solo llegaran a las mujeres o que solo llegaran a los hombres. Hasta que un buen día Facebook nos dijo que nos permitía filtrar los anuncios en función de un rango de edad determinada, la ciudad en la que vivíamos o si la persona a la que dirigíamos nuestro mensaje tenía como mascota un perro. Pero qué pasaría si recibimos un anuncio similar a este: "Hola Nekane, sabemos que tu perra Laika disfrutó del paseo que hiciste al monte y como sabemos que ahora tú también disfrutas del yoga, queremos ofrecerte un descuento en nuestra ropa". Esto es lo que intentó hacer esta semana Signal, una compañía competencia directa de WhatsApp que vela por la privacidad de los datos, que quiso hacer una campaña de publicidad en Instagram (recuerda que Facebook, WhatsApp e Instagram son la misma empresa) pero Facebook se lo prohibió.

La campaña iba dirigida a que seamos conscientes de que además de los datos que creemos que tiene Facebook, su inteligencia artificial es capaz de analizar por ejemplo las fotografías que subimos a la red y saber cuál es nuestra bebida o comida favorita simplemente analizando lo que ve en las imágenes. Facebook nunca nos ha pedido que le digamos el nombre de nuestra mascota pero sabe recoger y entender simplemente porque pusimos un mensaje como, "acompañando a mi gato Calcetines al veterinario". Realmente no somos conscientes de toda la información que han podido recoger de todos nosotros ni la que van a poder rastrear leyendo una máquina todas nuestras conversaciones de WhatsApp. Quizá pienses que algo nos tiene que costar el poder disfrutar de los servicios que nos dan las redes sociales y que para ello estás dispuesto a renunciar a tu privacidad. Si es así no tengo nada más que decir, pero recuerda, no solo tienen los datos que has escrito en la configuración, son capaces de decirte el nombre de tu pareja aunque no haya una casilla para ello.



Por supuesto que Facebook nunca va a dar a conocer realmente qué datos tiene sobre ti, nos dicen que son solo los que has escrito tú, las páginas a las que das Me Gusta o las páginas web que visitas y que registra mediante el llamado Pixel de Facebook. Quizás no lo conozcas pero si tienes abierta la sesión de tu cuenta de la red social y navegas por Internet, todas las visitas que haces, su duración, las descargas y muchos más datos, también son conocidos por ellos. Igual ha llegado la hora de la transparencia, de que nos digan de verdad cuántos datos tienen sobre nosotros y cuánto han ganado vendiendo publicidad a costa nuestra. Igual el uso que estamos dando a las redes no sea tan inocente como el que creemos si llegáramos a conocer toda esta información.

No te estoy pidiendo que cierres tu cuenta de Instagram o que dejes de usar WhastApp y que instales Signal, que al fin y al cabo es lo que quiere esta compañía. Pero una de las políticas que incluyen en su apartado de condiciones de uso dice que "no hay anuncios, ni vendedores afiliados, ni hacemos un rastreo de tu uso de Signal. Así que concéntrate en compartir los momentos que te importan con las personas que te importan".

@juandelaherran