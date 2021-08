WhatsApp ya permite enviar fotos que solo se pueden ver una vez

WhatsApp ya permite enviar fotografías o vídeos que se autodestruyen tras ser abiertos por el contacto que los recibe. Esta nueva función de la aplicación de mensajería instantánea incrementa la privacidad de las personas usuarias, ya que estos archivos no quedarán almacenados en el móvil del receptor.





