Llueve por primera vez en la Cumbre de Groenlandia a causa del cambio climático

El pasado 14 de agosto Groenlandia sufrió un fenómeno histórico. Llovió en el punto más alto de la capa de hielo de la isla y la temperatura del aire se mantuvo por encima del punto de congelación durante nueve horas.



La Cumbre de Groenlandia se encuentra a 3.216 metros de altitud y normalmente mantiene unas temperaturas bajo cero la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, en esta zona de Groenlandia la nieve suele predominar sobre la lluvia.



Sin embargo, según registró el Centro de Datos Nacional sobre Nieve y Hielo de Estados Unidos (NSIDC), el sábado 14 la extensión de derretimiento de la capa de hielo alcanzó los 872.000 kilómetros cuadrados. Y al día siguiente la masa de hielo perdida en la superficie era siete veces mayor al promedio de mediados del mes de agosto.



Por su parte, el NSIDC confirmó que la precipitación total en la capa de hielo fue de 7.000 millones de toneladas.



Según explicó el medio La Marea, este año es la segunda vez que se registra un deshielo mayor a los 800.000 kilómetros cuadrados en la historia, la primera fue en 2012.







The science tech up at Summit did make direct observations of rain on August 14. I can give you more details! ??: Alicia Bradley, NSF. 6am, rain observed. pic.twitter.com/hGnFvRm0yT