Ghosting, Haunting...¿qué son las interacciones digitales tóxicas?

Tanto personas adultas como jóvenes comienzan a utilizar con más frecuencia este tipo de técnicas en sus relaciones diarias, igual con gente que acaban de conocer como con amistades o parejas. Estos son algunos ejemplos de esas interacciones:

Ghosting: Se llama ghosting a cesar la comunicación que tenemos con alguien de golpe y sin dar explicaciones. De repente, y sin venir a cuento, no se contestan los mensajes ni las llamadas de esa persona, no se responde a los comentarios en publicaciones de redes sociales€ Esto puede venir acompañado del bloqueo en redes sociales o no. Es como si una persona dejase de existir para la otra. Lo peor del ghosting es que quien lo sufre no tiene ni idea de por qué ha sucedido, lo que hace que se sienta confuso y frustrado. Es una forma de crueldad que cada vez se está utilizando más, tanto con personas que comenzamos a conocer a través de redes sociales o aplicaciones de citas, como con otras con las que ya tenemos una relación previa, romántica o de cualquier tipo.

Haunting: Después de haber sufrido el ghosting, se llama haunting al hecho de que la persona que ha realizado el ghosting de repente empieza a tomar el contacto de nuevo sin ningún tipo de aviso o explicación. El contacto se realiza a través de acciones sutiles en redes sociales como dar like a una foto, reaccionar a una historia de Instagram€ Este tipo de contacto generalmente no busca otra cosa que causar daño, ya que la persona sigue sin comunicarse de forma directa, sin responder a mensajes o llamadas de teléfono y sin explicar el motivo de su desaparición.

Zombieing: Se dice que ocurre el zombieing cuando la persona que ha cortado la comunicación de golpe meses o años atrás, sin ningún tipo de explicación (ghosting), milagrosamente retoma el contacto como si no hubiese pasado nada, con la intención de resucitar la relación. Esta persona no admite que haya cortado la comunicación ni asume que haya hecho nada malo. Muchas veces vuelve con excesiva intensidad, como si quisieran compensar de alguna manera el tiempo en silencio.

Breadcrumbing: En este caso el término se refiere a comunicarse con alguien dándole esperanzas de que pueda ocurrir algo romántico con esa persona para que se mantenga interesada. Se le da migas de pan, breadcrumb en inglés, para que mantenga el interés y se haga ilusiones, aunque la persona que lo hace tiene muy claro que no quiere tener nada con esa persona. Es un camino que no lleva a ningún lado, sin compromiso real, sin realizar ninguna acción que le pueda comprometer o llevar a tener una relación.

Orbiting: Orbitar alrededor de alguien es seguir a una persona en redes sociales, dar like a sus fotos y vídeos, reaccionar a sus historias€ Es hacer visible su presencia, pero sin llegar a realizar ningún tipo de contacto directo. Se realizan acciones para que la otra persona sepa que se está ahí, pero sin contestar mensajes directos o llamadas que el otro pueda realizar para comunicarse de forma directa. Es parecido al haunting pero sin haber sufrido el ghosting previamente.

Gaslighting: Se realiza esta acción cuando una persona psicológicamente manipula a otra para que piense que su memoria, percepción o juicios son incorrectos. Es una forma de abuso que hasta ahora se realizaba de forma física. Viene de la obra de teatro Gaslight, de 1938, y en ella se muestra la vida de una pareja que vive en una casa iluminada con una lámpara de gas. Al aumentar la cantidad de gas de la lámpara, la luz se vuelve más intensa y al disminuirla se torna más tenue. La obra refleja cómo el hombre va disminuyendo la cantidad de gas haciendo la luz más tenue, mientras convence a la mujer de que la luz tiene siempre la misma intensidad. Le hace dudar de su percepción. En la obra también se ve cómo el hombre flirtea con la criada, pero le convence a su mujer de que está loca, que ve y escucha cosas que no han sucedido debido a los celos. Básicamente es hacer dudar a alguien de su percepción, su memoria y su juicio. Al hacerlo, el abusador va socavando la autonomía de la otra persona para que finalmente la víctima se rinda ante la persona abusadora para que piense por ella. Una de las tendencias más perturbadoras es ver estas acciones a través de las redes sociales.