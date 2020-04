La realeza 'amarilla' va con mascarilla

Tras los positivos de Carlos de Inglaterra y el príncipe Alberto II de Mónaco, la monarquía europea también se confina, pero en palacios y castillos. Gustosas residencias con jardín para sobrellevar una acomodada cuarentena 'royal' que el artista Alexsandro Palombo ha querido retratar inspirándose, una vez más, en 'Los Simpson'.

Asegura la sensacionalista prensa británica que el príncipe Alberto II de Mónaco contagió el Covid-19 a Carlos de Inglaterra tras su último encuentro oficial, que tuvo lugar el pasado 10 de marzo en Londres. Unas acusaciones que, como pueden imaginar, han sabido a cuerno quemado al hermano de las princesas Carolina y Estefanía, que no ha dudado en enviar a los medios el siguiente comunicado. "Participé en una mesa redonda de su fundación, pero nunca nos dimos la mano. Él estaba en el otro extremo de la mesa, muy lejos".

Sea como fuere, lo que está claro es que estos dos contagios royals han hecho saltar todas las alarmas, y la monarquía europea al completo ya vive confinada en sus castillos y palacios desde esta semana. Una cuarentena que, con jardín y amplios salones, se hace sin duda mucho más ligera y que en plena crisis del coronavirus el artista Alexsandro Palombo ha querido inmortalizar en amarillo, y con mascarilla. Al más puro estilo Los Simpson.

La reina Isabel II, los duques de Cambridge, los fugados duques de Sussex, e incluso Felipe VI de Borbón y Letizia (que además de la amenaza del Covid-19 experimentan estas semanas su Juancar-virus particular ?qué vergüenza?) forman parte de dicha singular campaña para concienciar al mundo de la necesidad de permanecer en casa para evitar el contagio.

Una misión a la que también ha sumado Palombo a la familia más famosa del mundo. ¡Cómo no! Que no es royal, pero sí mundana como nosotros. Homer porta el conocido cartel que insta a permanecer en casa, y el resto de la familia, Marge, Maggie, Bart y Lisa, lucen la mascarilla preceptiva. "Estos días son dramáticos en Milán, en Italia, y en todo el mundo. Esto no es una gripe, no hay terapia ni vacuna, por favor quedaos en el hogar para evitar la propagación del virus", ha escrito Alexsandro en sus redes sociales. Un lema que, por desgracia, ya es toda una obligación para un tercio de la humanidad.