Melissa Jiménez y Marc Bartra se separan tras ocho años juntos

En las últimas semanas, la prensa del corazón no deja de llenar sus páginas con malas noticias en forma de separaciones, la mayoría, de parejas consideradas entre las más estables, y cuyos divorcios están suponiendo toda una sorpresa para los lectores del papel couché.



Los últimos en sumarse a esta larga lista han sido Melissa Jiménez y Marc Bartra.





UNA SEPARACIÓN SORPRENDENTE

SEGUIRÁN EN SEVILLA

LA HISTORIA DE AMOR DE MELISSA JIMÉNEZ Y MARC BARTRA

se convirtieron en inseparables nada más conocerse y también en una de las parejas más estables y discretas del mundo del fútbol.Ahora, ambos, cinco de ellos casados,: Gala, Abril y Max, de seis, tres y un año, respectivamente., según fuentes cercanas a la pareja, tras no haber podido superar una larga crisis sentimental a la que ambos habrían intentado poner solución por todos los medios, aunque finalmente no ha podido ser.A día de hoy, la periodista y el futbolista ya no son pareja, pero, la ciudad andaluza dónde Bartra milita en las filas del Betis,Melissa y Marc viven en viviendas separadas pero en la misma ciudad, puesto que, el jugador tiene contrato con el club bético hasta 2023,A la luz de los datos,, siempre pensando en lo mejor para sus tres pequeños.Marc Bartra y Melissa Jiménezy comenzaron su relación en mayo de ese mismo año, cuando el futbolista aún formaba parte de la plantilla del F.C. Barcelona.Un año después,, que ya tiene seis años.La recién estrenada familia, solo unos meses más tarde, por motivos profesionales. Bartra comenzaba una nueva etapa como jugador del Borussia Dortmund.Un cambio de aires que la pareja aprovechó para comprometerse y empezar a organizar, un oasis de naturaleza a poco menos de media hora de Barcelona, hasta dónde se desplazaron cientos de invitados para acompañar a la pareja., y, el más pequeño de la familia.