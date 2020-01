Navarra, Guadalajara y Cádiz, los territorios agraciados por La Gorda de Navidad 2019

Los responsables de La Gorda de Navidad, el camión de regalos organizado por El Villa Castejón en Navarra, con más de 300.000 euros en premios libres de impuestos, han presentado a los tres ganadores de la edición 2019. Los responsables de este sorteo, Jesús Berisa y Alberto Aguado, comentan con brillo en los ojos: "Somos muy felices, este año hemos repartido premios de norte a sur, algo que consolida nuestro sorteo.

Cada vez es más habitual encontrar nuestros boletos junto con los décimos de Navidad". La entrega de premios oficial tuvo lugar en el Centro Comercial La Morea de Pamplona, donde los ganadores del primer y tercer premio aprovecharon la jornada de rebajas para poder canjear sus premios tanto en la galería comercial como en E.Leclerc. Antonio Villaverde, el ganador del primer premio, que no pudo contener la emoción, asistió a la entrega de premios acompañado de su mujer y tres hijos: "Compré el boleto porque soy un apasionado del motor y me llamó la atención el coche que me ha tocado, el BMW X4 de 190 caballos.

Además, como apasionado al motor, tengo devoción por las motos y la cesta incluye dos. He venido con mi familia a la entrega de premios porque las 12 horas de compras locas quiero que sean para mis hijos, este año los reyes han venido con un poco de retraso", comentó divertido. Por su parte, el segundo premio, que conlleva un coche deportivo BMW S3 (y el respectivo oro para los impuestos) recayó en una joven de Lerín, Verónika Valentinova: "Desde que vi el BMW S3 supe que iba a ser mío, por eso solo compré un boleto.

El 21 de diciembre comenté con mi familia mi convicción de que iba a resultar ganadora y el 22 de diciembre seguí el sorteo en directo desde las 9 de la mañana". El ganador del tercer premio, Francisco Romero, es de Tarifa y comprador on line desde hace años. Este gaditano de 46 años está casado y tiene dos hijos de 12 y 6 años. Ha gastado su premio de 6.000 euros en compras. Valoración positiva por una nueva edición de este popular sorteo que cumple ocho años en el mercado.