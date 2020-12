Canutillos de mousse de pacharán navarro

Para la masa:

100ml de leche (opcional un chorrito de pacharán a descontar)

Aceite de Oliva Virgen Extra 100ml

Harina 185gr

Naranja 1 cáscara

Para el relleno:

Pacharán Navarro 50ml

Azúcar 50 g.

Nata montada 250 g.

Gelatina 1hoja.

Preparación:

Para aromatizar el aceite: poner el aceite con la cáscara de naranja que se caliente hasta hervir. Retiramos el aceite a un bol y le quitamos la cáscara. En este momento, cuando el aceite temple, podemos añadir un chorrito de pacharán para que aromatice ligeramente la masa. Dejar enfriar a temperatura ambiente y añadir la leche y la harina. Remover hasta obtener una masa que no se debe pegar en las manos. Con la ayuda de un rodillo y espolvoreando un poco de harina, estiramos en tiras de máximo 3 cm. y envolvemos en los moldes. Se deben presionar ligeramente dando una vuelta con el canutillo sobre la superficie para que no se abra en las uniones de la espiral. Freír en aceite caliente hasta que estén dorados y quitar el molde en cuanto podamos soportar la temperatura en nuestras manos.

Para la mousse de pacharán: poner la gelatina en remojo con agua fría. Cuando esté blandita la templaremos con una gotita de pacharán hasta disolver-la. Por otro lado, a fuego suave mezclaremos el pacharán y el azúcar hasta que coja una textura de almíbar. Dejar enfriar. Montar la nata. Añadir el almíbar de pacharán y la gelatina diluida (es importante colarla para que no queden trazas). Dejar enfriar en cámara para poder ser utilizada como mousse o en este caso para rellenar los canutillos.