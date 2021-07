Vuelve Amy Winehouse una década después con un nuevo documental

El legado de Amy Winehouse sigue presente en el día de hoy. En conmemoración del décimo aniversario de su muerte, la cadena MTV anunció el lanzamiento de un nuevo documental sobre la cantante británica: 'Amy Winehouse & Me: Dionne's Story'. El documental se estrenará en España el próximo 29 de agosto por MTV.



El proyecto pretende mostrar una realidad más cercana y personal de la cantante, con facetas no vistas hasta ahora. Para lograrlo, el documental va de la mano de Dionne Bromfield, artista, compositora y ahijada de la cantante, considerada la 'protegida' de Winehouse.



I'm so excited to share with you all that for the last few months I have been working on an incredibly special and personal documentary showing the loving and caring side to the Amy I knew so well ??



Amy Winehouse & Me: Dionne's Story will premiere 26th July at 10pm on @MTVUK pic.twitter.com/W1x3mbuodT