Selena Gómez contra Disney: "Renuncié a mi vida siendo muy joven, no sabía lo que estaba haciendo"

Selena Gómez ha arremetido contra Disney Channel, el canal de televisión que le lanzó a la fama cuando solo era una adolescente.

La actriz y cantante estadounidense de 29 años vuelve a la pequeña pantalla con la serie 'Only murders in the building', que protagoniza junto a Martin Short y Steve Martin y que se estrenará el próximo 31 de agosto en la plataforma de streaming 'Hulu'.

En una entrevista promocional, la actriz fue preguntada sobre cómo había sido rodar la serie en comparación con sus trabajos anteriores, a lo que Selena Gómez contestó: "Renuncié a mi vida a favor de Disney siendo muy joven, y no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente me dedicaba a correr por el set de rodaje". De esta manera, la artista reconoció que no llegó a aprender demasiado con su antiguo trabajo.

Algunos artistas, como Demi Lovato, Lindsay Lohan o Miley Cyrus, que también salieron de Disney, han afirmado en numerosas ocasiones que la fama precoz de la televisión les había afectado psicológicamente. Sin embargo, Selena Gómez no se había pronunciado sobre esto hasta ahora.

Trayectoria profesional



La actriz comenzó en el mundo de la interpretación en 2002, con tan solo 10 años, en la serie 'Barney & Friends'. En 2007, consiguió el papel protagonista en la serie 'Los magos de Waverly Place', una producción de Disney Channel que acabó en el 2012 y le dio fama mundial. Tras la serie siguió en el mundo de la interpretación y se formó como cantante.

Durante su trayectoria profesional, la actriz y cantante ha tenido diversas crisis emocionales y se ha enfrentado a la enfermedad de lupus, lo que le hizo someterse a un trasplante de riñón en 2007.

Ahora, a pesar de las declaraciones, la cantante está contenta por regresar a la pequeña pantalla con un papel protagonista para una serie. "Resulta muy agradable regresar a la pequeña pantalla y que me den un papel acorde a mi edad real, lo cual es algo que rara vez sucede. No sé si soy una buena actriz, solo me limito a hacer mi trabajo", añadía, con humildad, la actriz y cantante.