Un hijo de Trump vende camisetas burlándose de la desgracia de Baldwin

El mundo del cine vivió el viernes un día de conmoción al matar accidentalmente el actor Alec Baldwin a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película que estaban rodando al dispararle con munición real pensando que era de fogueo. Pues bien, ya hay quien ha aprovechado la desgracia para hacer negocio, y es Donald Trump Jr, uno de los hijos del expresidente de Estados Unidos.



Lo ha hecho poniendo a la venta en su propia web camisetas con el lema Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people (Las pistolas no matan gente, Alec Baldwin mata gente). Las vende en numerosos colores, con su nombre (Donald Trump Jr) grabado en un lateral, en todas las tallas y en formatos de manga corta, larga y sudadera con capucha, desde 27.99 dólares (24,11 euros).



Los desencuentros entre Baldwin y los Trump vienen de lejos y han sido públicos y notorios. Baldwin, reconocido activista antiarmas, se burló del entonces inquilino de la Casa Blanca en febrero de 2019 en el programa Saturday Night Live y al día siguiente recibió varias respuestas a través de Twitter del propio presidente. No sólo le criticaba a él, sino también a la cadena por permitirlo, y el propio Baldwin afirmó que las palabras de Trump eran "una amenaza para mi seguridad y la de mi familia".



Pero ahora ha sido Donald Trump Jr el que ha ido a degüello contra el actor a través de numerosos tuits desde que se conoció la tragedia el viernes, y en la noche del lunes aún seguía mofándose de él. Ha pedido que se le procese y que asuma su 100% de culpa, ha retuiteado a usuarios que exigen que se revise su estado mental, su falta de medidas de seguridad y su historial con las mujeres, se ha burlado del supuesto origen español de su mujer y ha criticado a los medios de comunicación por apoyar a Baldwin.





Spare me your fake sanctimony.



The media is in full on panic mode to protect Baldwin from ANY criticism because they agree with his politics. If the shoe were on the other foot, Baldwin would be the first guy out there pissing on anyone involved & the media would be joining him. https://t.co/ECS1bC4IhJ