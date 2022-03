Tamara Falcó provoca el enfado del Papa: "¡Estas cosas sólo me pasan a mí!"

Tamara Falcó nunca ha escondido que se siente muy próxima a Dios. Hace pocos días propuso rezar como vía para acabar con la guerra en Ucrania, admite que va a misa e incluso estuvo cerca de ser monja. Lo que no sabíamos es que se codeaba con el papa Francisco, a quien incluso provocó un pequeño enfado.

Así lo reveló este jueves en la tertulia de actualidad en la que participa habitualmente en El Hormiguero junto a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. La semana pasada, mientras Motos, Del Val y Pardo se encontraban aislados en sus casas por haber dado positivo en covid, la hija de Isabel Preysler tuvo un encuentro con el Pontífice, el segundo tras el que vivió pocos días después de ganar MasterChef Celebrity.

En esta ocasión, la marquesa de Griñón se desplazó a Roma como parte de la grabación de su docurreality para Netflix. Al terminar la catequesis semanal del Papa, la aristócrata se puso en la fila y pudo saludarle, pero el breve encuentro fue más tenso de lo que pensaba. "Le llevaba un regalo, la Virgen de la Alegría. Iba muy ilusionada con mi virgen y, cuando me tocaba saludarle, me arrodillé", relató.

Al papa Francisco, que ya había comenzado a bendecirla, no le gustó que se arrodillara y le interrumpió y con un gesto serio le pidió que se levantara. Tamara Falcó tardó en entender lo que le decía y el Pontífice le tuvo que repetir el gesto. "Claro, él vio a la virgen arrodillarse y me pidió con la mano que me levantara. De repente vi al Papa enfadado y pensé: '¡Qué estoy haciendo!'. Entonces me levanté, me bendijo a la virgen y le dije que era para él. Se quedó muy contento y me dio las gracias", explicó.

Falcó recalcó sonriendo que "estas cosas sólo me pasan a mí" y que en ese momento se quedó "un poco en shock, porque no me imaginaba al Papa enfadado".