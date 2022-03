Un ex youtuber hace una curiosa propuesta a Will Smith y Chris Rock tras los Oscars

El bofetón de Will Smith a Chris Rock tras un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, fue la noticia de este lunes y será recordado durante mucho tiempo, pero más allá de entender o no la reacción del actor o estar a favor o en contra de su forma de proceder, hay quién encuentra cualquier situación lo suficientemente interesante para sacar tajada de ella.



Lejos de ponerse en el lugar de los protagonistas del incidente, algunos prefieren mirar por el beneficio económico que pueden sacar de este tipo de situaciones y se creen con el suficiente poder como para pensar que el espectáculo está por encima de cualquier otra cosa.



Exactamente, eso, es lo que ha pensado Jake Paul al ver las imágenes del tenso momento protagonizado por Will Smith y Chris Rock, y ni corto ni perezoso ha decidido hacer una propuesta a los dos protagonistas y plantearles resolver sus diferencias en el ring de boxeo.





Nah this is crazy ahah https://t.co/ARYgmj1tpp — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022





LA PROPUESTA DE JAKE PAUL

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go



Let's do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2 — Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022

A estas alturas no queda prácticamente nadie a lo largo y ancho del planeta que no haya visto el bochornoso momento ocurrido durante la última entrega de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles entre el actor y el cómico., un conocido youtuber reconvertido en boxeador tras quedarse sin patrocinadores, también fue testigo del incómodo momento yEl ex creador de contenidoen Twitter y escribir junto a las fotografías: "No, esto es una locura haha", pero la cosa no acabó ahí yde la jornada en la que los invitaba a resolver su problema en el cuadrilátero.", escribía el boxeador en la misma red social, donde muchos se tomaron a broma su propuesta. Sin embargo, tan solo unos momentos después, se lo pensaba mejor ya sus más de cuatro millones de seguidores en Twitter.Además, no se conformó con eso y, comparándolo con el boxeador Colby Covington, que sí lo hizo contra Jorge Masvidal.