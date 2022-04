Elena Furiase lleva 13 años aguantando la misma broma

Con la llegada del mes de abril, Elena Furiase vuelve a revolucionar las redes sociales. Como todos los años, y ya son trece, la hija de Lolita ha sido una vez más objeto de la misma broma por parte de cientos de internautas.



Hay que remontarse al año 2009, durante su participación en el programa Password que presentaba Luján Argüelles en Cuatro. En un momento del concurso, se produjo un episodio muy divertido a costa del ya famoso episodio del abril-cerral, cuando Elena trataba de ayudar a una de las concursantes.



La confusión de la participante provocaba que la actriz se desternillara de risa en pleno directo, mientras la concursante no parecía entender muy bien qué le hacía tanta gracia. El momento fue memorable y, aunque han pasado ya muchos años, sigue resultando divertido volver a verlo.





Mañana, 1 de abril, pasado 2 de cerral.

Elena Furiase#BienvenidoAbril pic.twitter.com/deS35HjnRm — Manel Márquez (@manelmarquez) March 31, 2022

Es maravilloso que Mariah Carey sea tendencia por la cantidad de gente que está diciendo que "Elena Furiase es la Mariah Carey de abril".



A todo esto, Elena Furiase sigue siendo TT y aún no ha llegado abril.



Ella misma ha subido esto a su Instagram. pic.twitter.com/fhKr97LUgP — #PorQuéTT (@xqTTs) March 31, 2022

Parece que Elena está ya un poco harta de convertirse en tendencia caday no ha dudado en hacerles saber a sus seguidores que ya está cansada de tanta broma, eso sí, sin perder el humor.Este año la actriz se ha adelantado y el 31 de marzo, a través de una historia de, se ha dirigido a sus seguidores entre enfadada, resignada y divertida. "Igual que Winter is coming, abril is coming. Soy más consciente que nadie, y ya me estáis empezando a enviar mensajitos. También sé cuál es el chiste que hay, lo sé, lo conozco, lo viví yo. No pasa nada", comienza diciendo en su cuenta de Instagram."No hace falta que me lo enviéis, que han pasado 13 años. Soy consciente de ello. Sobre todo, mis amigos y amigas, tampoco me lo enviéis al WhatsApp, que vosotros tenéis más delito, cabrones y cabronas", continúa."Os quiero. Que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz. Luego, tengo que reconocer que hay cosas que son un poco más sutiles que enviarme el momento. Y me hacen gracia", concluye refiriéndose a una publicación que hablaba del 1 de abril como el Día Internacional de Elena Furiase.