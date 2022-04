El Chef Pepe Rodríguez desvela cómo se enfrenta a los 'haters'

Los 'haters' son ya todo un clásico en internet, usuarios que se escudan en el anonimato que ofrece la red para escribir o enviar comentarios hirientes, maleducados o fuera de lugar con el único objetivo de hacer daño a la persona a la que va dirigida, especialmente si es un rostro conocido.



Al igual que muchos otros famosos, el chef Pepe Rodríguez, conocido por ser parte del jurado de 'MasterChef', también ha sufrido a los 'haters' en redes sociales y de ello ha hablado con Miki Nadal y Juanma Castaño, ganadores de 'MasterChef Celebrity 6', en el programa que ambos tienen en Movistar +, 'Cinco tenedores'.





PEPE RODRÍGUEZ CUENTA CÓMO LIDIA CON LOS 'HATERS'

"Estoy muy acostumbrado a la crítica, desde pequeño"

Ya podéis ver el segundo episodio de #5tenedores en @MovistarPlus . Carmina Barrios, José Mercé y Pepe Rodríguez€ pic.twitter.com/THcDMBGxrz — Miki Nadal (@NadalMiki) April 3, 2022

Durante su visita a, Miki Nadal quiso saber cómo llevabalas críticas de los 'haters'.", le preguntaba el cómico al cocinero durante su charla en el programa.", respondió tajante el chef, mientrasle indicaba que "", a lo quecontestó que "".Al margen de las redes sociales,también se refirió a los medios de comunicación: "", le cuestionó, a lo que Pepe respondió muy seguro que"Cuando estás metido en un bar, te dicen: 'Niño, échame un poquito más, que la cerveza se llena un poco más'. Y siempre me han estado corrigiendo. Toda la vida", explicó a continuación y añadió que "".Debido a que está acostumbrado a comentarios de todo tipo, no le afectan demasiado las críticas como juez de MasterChef, aunque tiene como norma no contestar a las críticas en redes, aunque si emplea un truco que fastidia a los 'haters'.'", explicó el de Toledo, "Luego los leo y me dicen: 'Mira el tonto, me ha dado like'. Hombre, si me ha gustado lo que me has dicho, me estás poniendo a partir y no me conoces, cabrito, así que toma, 'me gusta'", contaba.