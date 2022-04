Samantha Hudson se tiró de un balcón "borracha" y estuvo 7 días hospitalizada

Samantha Hudson fue una de las invitadas al programa del miércoles Encuentros inesperados de Mamen Mendizábal en La Sexta, y en una conversación con Judit Mascó reconoció a la modelo que lo pasó muy mal en sus inicios, en los que tuvo que estar una semana hospitalizada tras tirarse de un balcón borracha en Barcelona.

La cantante y activista, de 22 años y que ahora goza de notable éxito, coincidió en maquillaje con Mascó y le contó lo que vivió cuando comenzaba, cuando intentó buscarse la vida durante seis meses en Barcelona. "Decidí mudarme para sacarme las castañas del fuego y empezar a hacer bolos. Un poco delirios de grandeza y demasiadas expectativas".

Ante el interés que mostraba la modelo, muy empática con ella, Hudson se sinceró y le explicó cómo fue su experiencia en la capital catalana. "Me comí un colín. De hecho, me fui de fiesta y me tiré de un balcón borracha. Estuve siete días hospitalizada", le contó, asegurando que después de aquello retornó a su Palma natal.

"Ahora vivo en un sitio que no tiene balcón", bromeó. "Llegó un punto que me dije: '¿Qué estás haciendo persiguiendo fantasmas? Encima, casi te matas. Eres imbécil'. Entonces me fui a Mallorca otra vez, que es de donde yo soy", dijo, para volver a sacar su sentido del humor indicando por qué se tiró del balcón. "Yo es que me crié en Magaluf, ¿sabes?".

Todas esas experiencias en Barcelona le sirvieron para madurar. "Decidí estar abierta al fracaso, porque al final las cosas no siempre salen cómo tú las planeas. Sobre todo hay que entender que el fracaso no es tu culpa, que es algo que nos han metido en la cabeza. Cosas como 'si no te salen bien las cosas es porque no te esfuerzas lo suficiente': eso es mentira. Yo acepté y me permití el lujo de ser una fracasada, y así me he convertido en una ganadora", zanjó.