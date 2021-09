El estilo de... Amelia Bono

¿Quién es?

Amelia Bono es hija del expresidente del Congreso José Bono y de Ana María Rodríguez Mosquera. Es empresaria y saltó a la luz pública cuando en 2008 se casó con Manuel Martos, productor ejecutivo de Universal Music Spain. En cuanto a su participación en programas televisivos, Amelia se atrevió a sacar a relucir su faceta artística en Bailando con las estrellas. Últimamente se ha convertido en una de las influencers más seguidas del Estado. Amelia cumplió el pasado 6 de julio 41 años. Además de a su madre, Amelia está muy unida a sus tres hermanos: Ana (38), la mediana, estudió Derecho en la Carlos III y ha trabajado en el departamento legal internacional de Dragados, tanto en Londres como en Madrid; José (36), licenciado en Periodismo pero jinete de profesión, se dedica a la alta competición de saltos de caballos y trabaja en Toledo como jinete profesional en el centro hípico familiar, La Almenara; y por último, Sofía (20), la pequeña de la familia, que es la gran debilidad de Amelia. Aunque se llevan más de veinte años, las dos hermanas suelen salir a comer varias veces por semana.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Durante la pandemia, el nombre de Amelia Bono se hizo más conocido todavía por sus vídeos en redes sociales, en los que ha ido compartiendo muchos detalles de su vida amorosa junto a Manuel Martos. Parecían la pareja perfecta, de las más estables y consolidadas, pero la historia llegó a su fin tras más de trece años casados y cuatro hijos en común.

Vida personal

Amelia Bono y Manuel Martos (hijo del cantante Raphael) se conocieron hace 14 años en el Chesterfield Café, en Madrid. Un año después pasaron por el altar en una romántica boda celebrada el 27 de junio de 2008 en Toledo, donde reunieron a lo más selecto del país. Ambos son padres de cuatro hijos: Jorge, de 12 años; Manuel, de 10; Gonzalo, de 6; y el pequeño Jaime, de 4.

¿Cómo es su estilo?

No hay duda de que a estas alturas Amelia Bono ya es un referente de estilo en las redes sociales. Ella publica a diario sus estilismos en su cuenta oficial de Instagram y consigue cautivar no solo a sus seguidores, sino también a los medios especializados, que analizan sus conjuntos y trucos de estilo. La empresaria apuesta tanto por firmas low cost como de alta gama y sabe cómo combinarlas. Aunque a simple vista sus looks no destacan por ser especialmente originales ni llamativos, la realidad es que esconden pinceladas interesantes. Las prendas con hombreras y los vestidos con volumen también en los hombros son tendencias clave de la temporada a las que Amelia Bono no ha dudado en apuntarse y a los que está sacando chispas este verano.

¿Tiene estilista?

No que se sepa.

¿Su mejor 'look'?

El pasado 8 de mayo celebraba la comunión el hijo mayor de la pareja Martos-Bono, Jorge. Amelia lució un conjunto de la firma Sophie and Lu en color aguamarina y unas altas sandalias (en la imagen).



Amelia Bono.

¿Y para el día?

No se pone cualquier cosa y siempre opta por looks muy cuidados en los que no deja de lado los detalles, sumando prendas únicas que consiguen dar personalidad a sus estilismos más básicos. Algunos de sus imprescindibles son los caftanes con estampados coloridos, blusas de cuadros con aberturas y cuellos fuera de lo común, mangas abullonadas XXL, pantalones acampanados, faldas con aberturas...

Su prenda fetiche

Los vaqueros, que son imprescindibles en su día a día. Amelia los tiene en distintas siluetas, desde los modelos acampados de aires setenteros hasta los clásicos pitillo, pasando por los diseños culotte.