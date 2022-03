Los mejores trucos para ahorrar gasolina

El impacto de la guerra de Ucrania se está dejando notar en las últimas semanas en los precios de algunos productos como el aceite. Pero, sin duda, los bolsillos de los consumidores lo están notando especialmente a la hora de echar gasolina, que en algunos casos puede llegar a superar incluso los dos euros el litro.

Por eso, aquí te dejamos algunos consejos para disminuir ese consumo, y por lo tanto, ahorrar a la hora de repostar. Una de las soluciones por las que están optando muchos conductores, y así lo están notando plataformas como BlaBlaCar, es la de compartir el vehículo para realizar los desplazamientos, una forma de compartir gastos y además reducir el tráfico de vehículos circulando por carretera.

Sin embargo, y si esa vía no es compatible con los hábitos de algunos consumidores, existe lo que se conoce como conducción eficiente. Como la propia Dirección General de Tráfico (DGT) inidica, se trata de hábitos que conforman un modo de conducir el vehículo que tiene como objetivo "lograr un bajo consumo de carburante a la vez que se reduce la contaminación ambiental".



Arrancar el motor sin pisar el acelerador

En ese sentido, aconsejan usar el transporte público siempre que sea posible, compartir coche o escoger vehículos con un menor índice de consumo de combustible, pero también recomiendan, entre otras cuestiones, arrancar el motor sin pisar el acelerador.

¿Cómo lo hacemos? En los motores diesel, es aconsejable esperar unos segundos antes de iniciar la marcha, y el los de gasolina la marcha debe iniciarse inmediatamente después de arrancar el motor. En ambos casos, la DGT señala que el calentamiento se realiza en movimiento. Además, una vez que ya hemos emprendido la marcha hay que circular el mayor tiempo posible en marchas largas y a bajas revoluciones.



¿Qué hace que nuestro consumo aumente?

Además, debemos atender a los elementos de nuestro vehículo que nos hacen tener un mayor consumo. Y sí, hablamos de cuánto se carga el coche. Y es que otra forma de ahorrar en el consumo de combustible es no cargarlo excesivamente, y no usar la baca portaequipajes, porque la DGT recuerda que esto puede aumentar el consumo hasta un 35% más.

Y lo mismo ocurre con las ventanillas, porque conducir con ellas bajadas hace que el coche tenga una mayor resistencia. Por eso es mejor usar el aire acondicionado si hace mucho calor, aunque tampoco a cualquier temperatura. Es recomendable que esté entre 21 y 22ºC.



¿Qué no debemos hacer?

La DGT también alerta, eso sí, de que hay hábitos que tienen los conductores que no solo no nos ayudan a ahorrar, sino que "pueden ser peligrosos". Es el caso de bajar los puertos en punto muerto o con el contacto quitado, algo que no se debe hacer pues "puede comprometer la estabilidad del vehículo".

En ese caso, se debe levantar el pie del acelerador sin reducir de marcha y permitir que baje por su propia inercia, pisando el acelerador lo justo para conseguir la velocidad de crucero.