¿Qué significan los códigos que aparecen en el carné de conducir?

Los códigos que aparecen en el carnet de conducir muestran las limitaciones y características de cada conductor. El carnet de conducir es un documento único, vinculado a la persona titular. Cada carnet expedido por la Dirección General de Tráfico contiene los datos suficientes para ofrecer las limitaciones y características de cada conductor.

¿Qué significa el código 106.5 del permiso de conducir?

Desde que se creó el actual carnet de conducir hace ya 15 años son muchos los que mantienen su cuenta de puntos completa, es decir, 12 puntos, o 15 en caso de que no hayan cometido ninguna infracción en los últimos tres años. Por el contrario, también están los conductores que en estos años han perdido algún punto o el crédito total. Cuando un usuario pierde la totalidad de los puntos, pierde también la vigencia de su permiso de conducir. Es en ese momento cuando se ve obligado a realizar un curso de sensibilización y reeducación vial, que consta de 24 horas de duración. Después habrá que superar un examen teórico cuyos contenidos han sido tratados en el curso.

Una vez aprobado el examen hay que solicitar la expedición del nuevo permiso, que solo dispondrá de 8 puntos. Además, en la parte posterior del carnet, en el apartado doce (observaciones), aparecerá el código 106.5, lo que significa que es un permiso nuevo, obtenido tras haber perdido la vigencia y la totalidad de los puntos del carnet anterior.

Los códigos del carnet de conducir tienen el objetivo de indicar a las autoridades determinadas limitaciones o restricciones que tiene el titular de ese documento a la hora de manejar un vehículo. O incluso pueden reflejar que el propio coche debe contar con ciertos mecanismos adaptados. En 2017 estos códigos se modificaron para ser homologados con los del resto de la Unión Europea. Por tanto, muchos de ellos tienen vigor en toda Europa, pero también quedan algunos que solo poseen validez en el Estado español. Es posible que un carnet no cuente con ninguno de estos códigos, bien porque el titular del permiso de conducir no tenga ninguna limitación, bien porque su vehículo no necesite ninguna adaptación especial.

Vamos a repasar los más importantes:

Código 101. Solo aparece en los permisos de conducción del tipo D (vehículos destinados a transportar personas) y D1 (autocares). Suele hacer referencia a que el vehículo debe circular en trayectos no superiores a los 50 kilómetros desde su base.

Código 102. Indica que el carnet ha sido prorrogado por cuatro años desde su caducidad. Relacionado con este se encuentra el código 103, ya que señala que el documento de conducir se ha vuelto a obtener cuatro años después de haber caducado. Y también el código 104, que expresa que el carnet se ha conseguido o prorrogado por un plazo de vigencia inferior al habitual.

Código 105. Marca que el titular de esa licencia de conducir tiene restringida la velocidad máxima a la que puede poner su coche por razones administrativas.

Código 171. Indica que se trata de un duplicado del carnet por haber sido sustraído el original o por haberse deteriorado o perdido. Además de los códigos que son exclusivos para los carnets de conducir de España, existen otros que se utilizan en los diferentes países de la UE. Estos se dividen en aquellos que hacen referencia a cuestiones del conductor y del vehículo.

Los principales códigos que expresan limitaciones que se refieren a tus circunstancias personales como conductor son los que van desde el número 01 al 05:

Código 01. Indica corrección o protección de la visión. Es decir, que necesitas gafas u otras lentes de contacto para conducir, o que debes llevar cubierto un ojo.

Código 02. Indica que necesitas llevar una prótesis auditiva en uno o en ambos oídos.

Código 03. También se refiere a prótesis u órtesis, en este caso en las extremidades superiores y/o inferiores.

Código 05. Este es un subcódigo obligatorio que indica conducción restringida. Por ejemplo, que solo puedes llevar tu coche dedía o por una extensión determinada de kilómetros, que tienes una cierta limitación de velocidad, que no puedes llevar un remolque o que solo puedes conducir por autovía.

Los códigos que van desde el 10 hasta el 35 tienen que ver con determinadas adaptaciones que requiere tu coche para poder conducir. Los más significativos son los siguientes:

Código 10. Expresa que tu vehículo debe llevar transmisión adaptada.

Código 15. Tu vehículo tiene que contar con embrague adaptado.

Código 20. Señala lo mismo para el mecanismo de frenos del coche.

Código 25. Exige que el sistema de aceleración esté adaptado.

Código 30. Combina dos de los códigos anteriores, ya que indica que tu automóvil debe tener mecanismos combinados de aceleración y frenos adaptados.

Código 35. Señala que los dispositivos de control de tu coche tienen que estar adaptados. Por ejemplo, los intermitentes o interruptores de los faros, el claxon o el limpiaparabrisas y su sistema de lavado.

Estos códigos tienen por objeto fomentar la seguridad del tráfico y evitar accidentes, y hacen saber a las autoridades viales que el conductor en cuestión debe respetar unas restricciones concretas. El incumplimiento de las obligaciones que conllevan estos códigos lleva aparejada una sanción económica, aunque no implica la retirada de puntos del carné de conducir. No respetar lo señalado por estos códigos se considera una infracción grave, que está penada con multa de 200 euros.

En resumen, estos códigos de la licencia de conducir expresan que el titular de la misma está sometido a ciertas restricciones al volante. El objetivo es indicar a las autoridades determinadas restricciones y limitaciones del titular o vehículo del mismo, para velar por su seguridad y la del resto de conductores.