Muere al desconectar su familia el respirador para encender un ventilador

Un hombre de 40 años ha fallecido en un hospital de India después de que miembros de su familia supuestamente desconectaran el respirador al que estaba conectado para enchufar un ventilador. Según el informe de las autoridades, se sospechaba que padecía coronavirus e ingresó en la UCI en el Hospital Maharao Bhim Singh (MBS) el 13 de junio. Inicialmente dio negativo por covid-19, aunque continuaba con sus problemas respiratorios. Las autoridades del hospital han asegurado que un comité de tres miembros investigará el incidente. Según publica The Indian Express, el hombre fue trasladado a una sala de aislamiento el 15 de junio como medida de seguridad después de que otro paciente en la UCI diese positivo en coronavirus. Como hacía mucho calor en la sala de aislamiento, los miembros de su familia compraron un ventilador el mismo día. Al no encontrar una toma de corriente para éste, supuestamente desconectaron el respirador del paciente y, casi media hora después, el aparato se quedó sin energía. Inmediatamente informaron a los médicos y al personal médico, que practicaron una maniobra de reanimación al paciente, sin éxito desafortunadamente. El director del hospital, el doctor Naveen Saxena, ha informado de que el comité que investigará el caso ha registrado declaraciones del personal médico en la sala de aislamiento, pero los miembros de la familia del paciente fallecido no han colaborado. En principio, la familia no solicitó permiso para enchufar el aparato ventilador para refrigerarse y cuando el murió el hombre, se "portaron mal" con el personal médico y el médico residente, según han informado las autoridades del hospital.