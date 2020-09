Dos pasajeras se dan de golpes antes de un vuelo en Nueva York

eeuu – Un vuelo de Delta Aire Lines despegó el pasado fin de semana de semana con 40 minutos de retraso del aeropuerto La Guardia (Nueva York), después de que dos pasajeras se enzarzaran en una dura pelea antes de embarcar. Las dos mujeres fueron grabadas intercambiando puñetazos entre sí en el túnel que conduce a la aeronave. Una de las pasajeras arrojó a la otra al suelo, donde continuaron luchando. "¡Aliyah se está peleando!", se oye decir a una mujer en un vídeo del momento, justo antes de acercarse a las pasajeras y gritarles que se detengan. También se ve a un hombre siguiéndola de cerca, aparentemente para ayudar a separar a las mujeres. El video se corta de repente. El personal de Delta llamó a los guardias de seguridad ante el suceso que estaba sucediendo. Los responsables de seguridad no aparecieron. Los demás pasajeros tampoco intentaron separarlas. El incidente tuvo lugar el domingo pasado durante el embarque en un vuelo de Nueva York a Atlanta, confirmó un portavoz de Delta Air Lines. El vuelo se retrasó 40 minutos a causa del altercado. Destiny Davis, que grabó el incidente, le dijo a The Daily Mail que ambas mujeres eran familiares, "primas o hermanas". La Policía fue avisada y las dos mujeres fueron sacadas de la puerta de abordaje "de forma pacífica", dijo Davis, agregando que la demora se debió, en parte, a que los trabajadores del aeropuerto tuvieron que encontrar el equipaje de las pasajeras involucradas en la pelea ya que, al parecer, no se les permitió abordar.