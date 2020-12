Gana 141.000 euros en la lotería 'gracias' a unas luces navideñas fundidas

La Navidad está cada vez más cerca y muchos hogares ya han colocado las típicas decoraciones para las fiestas. Uno podría llevarse un chasco si después de esmerarse por adornar el árbol descubre que las luces se han fundido; sin embargo, esa decepción se tornó en alegría para Phyllis Houston, que ganó miles de euros en la lotería por esta desafortunada anécdota. Phyllis Houston contó a los funcionarios de la Lotería de Virginia (EEUU) que compró el boleto ganador por casualidad mientras regresaba de una tienda de productos del hogar a la que había ido para comprar las luces fundidas de su abeto. En el camino de vuelta compró varios boletos y en uno de ellos acertó las cinco cifras que le otorgaron 171.685 dólares (unos 141.000 euros). "No podía creerlo", expresó. "¡Es una maravilla!" La ganadora contó que no había escogido cifras ella misma, sino que empleó la función Easy Pick con la que la computadora seleccionó los números. Houston, que está jubilada, afirmó que todavía no ha decidido en qué gastará el premio.