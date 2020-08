Antonio Banderas quiere hacer unos Goya "muy cortos, sobrios"

El actor Antonio Banderas ha informado este lunes de algunos detalles de la gala de la 35 edición de los Premios Goya, que se entregarán el 27 de febrero en su Teatro del Soho CaixaBank de Málaga.

Al respecto, ha dicho que los quiere "hacer muy cortos. Quiero apretarlos mucho porque creo que se puede apretar", además, de que quiere "hacerlos con cierta solemnidad, sobrios". "El humor no hay que desecharlo pero no quiero hacer un programa de humor, no me da la gana. Creo que nuestra profesión tiene otros aspectos que hay que resaltar", ha explicado.

En un encuentro con la prensa en Málaga, el promotor, impulsor y fundador del Teatro del Soho CaixaBank, el actor Antonio Banderas, ha señalado, además, que estos Goya serán "especiales" por todo lo que está pasando por el coronavirus.

Asimismo, Banderas ha señalado que habrá que ver cómo se llega a finales de febrero: "Tenemos un plan A, B y C, pero en cualquiera de los casos se van a celebrar desde aquí, desde el Teatro del Soho, es posible que se haga alguna conexión con alguna ciudad en un momento determinado pero se van a llevar a cabo aquí". En este sentido, el actor malagueño ha precisado que "a lo mejor la palabra celebrar ya no sirve, pero sí llevar a cabo".

Sobre cómo será la gala, ha explicado que la ideas es "buscar fórmulas" para "agolpar una serie de premios, que se den de una forma más directa, más rápida". A su juicio, "necesimos el compromiso de los nominados, de los premiados, para entender la narrativa que queremos establecer, para hacer que los premios sean flexibles y vayan con una cierta velocidad a la hora de entregarlos".

De igual modo, ha explicado que le interesa "dar prioridad a música en directo, no quiero nada enlatado. Todo será música de verdad, que se va a interpretar, desde aquí o a donde vayamos". "Quiero hacerlo muy vivo, muy directo, y probablemente distinto a lo que hemos visto hasta ahora".

Por último, ha vuelto a incidir en que siempre la gala de entrega de los Goya ha sido "muy larga" y "creo que, además, empiezan muy tarde", recordando que "he entregado un Goya en Madrid a Isabel Coixet a las 02.00 horas de un domingo por la noche; y me preguntaba ¿A parte de su madre quién está viendo esto?".

Por último, ha valorado la celebración de esta entrega de premios del cine español en Málaga, siendo la segunda vez que se lleva a cabo en esta ciudad: "Es un orgullo para nosotros, y dice un poco del aura que está despidiendo este proyecto --Teatro del Soho--".

"Que, de repente, pueda decir en el futuro 'aquí se han celebrado unos Goya, en este teatro' eso quedará en la historia de esta ciudad y eso me gusta mucho, sobre todo me ilusiona mucho ver que se nos ve de una manera específica, eso es importante", ha concluido.