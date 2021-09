La actriz Cristina Medina (La que se avecina) anuncia que padece cáncer de mama

Cristina Medina, la actriz conocida por encarnar a Nines en 'La que se avecina', ha revelado a través de redes sociales que padece cáncer de mama. "Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", comienza el vídeo donde se puede ver a la artista sevillana con un pañuelo, sombrero y gafas de sol.



Medina ha aprovechado además la ocasión para denunciar las pocas ayudas que reciben las personas enfermas de cáncer: "Quiero explicar un par de cosas que solo las pueden entender los que lo están pasando. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado".





La actriz ha manifestado que son muchos los efectos secundarios de la enfermedad y que"Aparte de la quimioterapia y la calvicie, hay insomnio, te duele el cuerpo, tienes vaivén emocional. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene", continúa la actriz, que pide que el Gobierno se implique más.Además, propone a los amigos y familiares que, ya que los tratamientos son caros. "Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante", afirma la actriz que da vida a Nines Chacón, que cree que aunque la ayuda emocional es muy importante, la económica es igualmente imprescindible.Las reacciones no se han hecho esperar y han sido numerosos rostros conocidos, comopero también anónimos lo que le han trasladado su cariño y le han deseado una pronta recuperación.