Julian Iantzi, expulsado de 'Masterchef Celebrity'

'Masterchef Celebrity' dijo este lunes adiós a uno de los concursantes más queridos de esta edición, Julian Iantzi. El presentador de Lesaka tuvo que colgar su delantal en el quinto programa del talent culinario, tras quedar eliminado en la prueba de repostería en la que intentó reproducir un trampantojo, pero finalmente los jueces decidieron que sería el eliminado.







Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @JulianIantzi1. Un aspirante trabajador que se ha entregado al 100% cada semana. ¡Gracias por unirte a la familia MasterChef! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/i5ENYJd3V5 — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

"'Masterchef Celebrity' ha sido más duro de lo que yo esperaba. El nivel de exigencia, los cocinados, la presión...pero bueno, lo he peleado. Creo que el pelear es una de las características que tener en la vida. Al final, he aprendido que está que el árbitro no diga 'Ya' hay partido", dijo Iantzi en su despedida.