Victoria Abril, octava expulsada de 'Masterchef celebrity 6'

La actriz Victoria Abril dejó la noche del lunes fogones de Masterchef Celebrity, de TVE 1, tras ser la peor, a juicio del jurado, en la prueba de eliminación. La presión de tener que preparar cinco platos diferentes pudo con ella. En esta última prueba de la sexta entrega del programa, los cinco aspirantes con delantal negro, David Bustamante, Belen López, Arkano, Eduardo Navarrete y Victoria Abril, tuvieron que entrar en el mundo del batch cooking (cocinar en una tanda cinco platos que se puedan llevar en un túper al trabajo cada dia de la semana y tengan una buena conservación).

Pero esta semana fue la de la repesca y los aspirantes que ya había sido eliminados tuvieron la opción de volver al concurso. Fue Miki Nadal el más afortunado, o el más hábil, y se impuso a Julen Ianzi, Yotuel, Tamara, Terelu Campos, Samantha Hudson y Vanessa Romero en la misma prueba. Vuelve el enfrentamiento Nadal-Castaño.

Por su parte, el navarro Julen Iantzi se estrelló al no poder acabar la prueba debidamente y presentar solo cuatro de los cinco platos exigidos. Aunque no fue el único, ya que hubo quien dejó unas croquetas sin freír al olvidarse de coger el pan rallado y el huevo.

El adiós de Victoria Abril

"Me esperaba mi salida porque estoy muy cansada, agotada, y mentalmente también. Ya era hasta incapaz de coger todos los ingredientes. Lo que no me esperaba es que Masterchef fuese tan duro y mira que tengo costumbre de trabajar desde los catorce años", contó la actriz Victoria Abril a Pepe Rodríguez. Victoria siempre explicó que a la hora de cocinar no sabe trabajar bien bajo presión. Se hecho, la aspirante ha brillado siempre en las pruebas más elaboradas y con ritmo más lento.





La actriz Victoria Abril abandonó 'Masterchef Celébrity' en su octavo capítulo.

La aspirante destacó que las cocinas le sacaron de la depresión y de una situación muy compleja en su vida. " Masterchef me ha salvado. Yo salía de una depresión y de una crisis existencial grave por el covid. Estaba reponiéndome en mi casita de Málaga con mi cocina, entonces llegasteis vosotros y me dije a mí misma que podía estar bien. Este talent de toma la cabeza y no hay nada más, ni hijos, ni novios, ni mundo", explicaba la actriz.

Miki Nadal se pone el delantal blanco



Miki Nadal recibe el delantal blanco con su habitual teatralidad.

La otra cara de la moneda fue Miki Nadal, que volvió com repescado tras ser expulsado la pasada semana. La cara de Juanma Castaño era un poema al ver que su archienemigo volvía con ganas de guerra, aunque en el fondo le va la marcha y lo espera con todas sus armas.Miki Nadal recibe el delantal blanco con su habitual teatralidad.

El resto de los aspirantes que observaron desde la balconada el desarrollo de la prueba de eliminación-repesca se mostraron encantados.

Bustamante, capitán en Yuste

David Bustamante se impuso en la primera prueba, en la que le toco cocinar un arroz con habichuelas inspirado en la canción Cocinero cocinero de Antonio Molina. Dedicó su preparación a su abuelo El Rosalío, fan incondicional del cantante, y a toda la generación de nuestros abuelos por su esfuerzo y ejemplo en la vida.

Esto le valió el premio de 4.000 euros que dono a la ONG Pequeño Deseo y la capitanía en la prueba de exteriores, que se celebró en el monasterio de Yuste, en Cáceres.

En la competición por equipos, los aspirantes, divididos como siempre en dos equipso, el rojo y el azul, tuvieron que replicar tres platos típicos de Extremadura, pero uno de ellos, el azul bajo la capitanía de Juanma Castaño, con las recetas tradicionales que propuso Pepe Rodríguez, y el otro, el rojo con Bustamante a la cabeza, siguiendo los pasos de la vanguardia que practica Jordi Cruz.

Se impusieron los rojos Carmina, Juanma Castaño, Verónica Forqué e Iván Sanchez de largo y se salvaron del foso y de la prueba de eliminación.