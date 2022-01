Bertín Osborne revela que Ana Obregón se niega a trabajar con él

Bertín Osborne es uno de los presentadores de televisión más populares y queridos por el público, y además, parece que en los últimos meses se ha puesto de moda y se ha convertido en todo un reclamo para las cadenas televisivas no solo como conductor de programas, sino también como invitado de los mismos.



Tras su paso el día de Navidad por el especial 'Su casa es la suya', que también contó con la participación de todos sus hijos y de su exmujer, Fabiola Martínez, el andaluz acudió al plató de 'La Roca', el espacio presentado por Nuria Roca en La Sexta, dónde concedió una sincera entrevista.



Entre muchos otros asuntos, Bertín habló sobre su particular forma de trabajar y confesó que una famosa presentadora llegó a vetarlo como compañero en su contrato debido a ello.





ANA OBREGÓN SE NIEGA A TRABAJAR CON BERTÍN OSBORNE

LA ANÉCDOTA DE NURIA ROCA

Si hay dos presentadores que pueden presumir de ser más que conocidos entre el público, esos son Ana Obregón y Bertín Osborne. Ambos cuentan con largas y exitosas trayectorias en el mundo de la televisión yDurante la entrevista concedida a Nuria Roca en su programa 'La Roca', el cantante desveló por qué nunca trabaja con Ana Obregón.de profesión que prefieren una mayor disciplina y quiso revelardurante su intervención en el espacio de La Sexta,y dejó claro que las razones de la presentadora estaban más que justificadas.y galas que presenta y confesó que no suele pasar demasiado tiempo estudiando los guiones o preparando el programa en plató. Un método quea la perfección, principal razón por la que tomó la determinación de dejar de trabajar junto a él.sabía perfectamente de lo que hablaba el cantante porque a ella también le había tocado vivirlo.La presentadora aprovechó el tono desenfadado de la entrevista yque ocurrió durante una gala que presentaron juntos.y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo. Era a las 21 horas cuando se emitía y, saludaste a todo el mundo y todos adorándote", comenzó a relatar la periodista y siguió explicando que "entonces viniste yy me preguntaste si me lo sabía y salimos. Sobró hasta tiempo.", concluía Roca.Algo que el propio presentador confirmaba con mucho humor:, aunque tambiény que a veces cuenta con ayuda.Bertín explicó que siempre se informa sobre la vida del entrevistado y suele empezar con una pregunta muy básica: "¿Cómo eras tú de chica? Y ahí empiezas a tirar del hilo.", revelaba divertido.