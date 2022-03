La curiosa razón por la que Joaquín Prat se ausenta, temporalmente, de la televisión

Joaquín Prat puede presumir de ser uno de los presentadores más respetados y queridos por la audiencia.



En las últimas semanas, no han sido pocos los rostros habituales del medio, que se han ausentado repentinamente de sus programas debido al Covid, por lo que la ausencia del periodista en el espacio de 'El programa de Ana Rosa' este lunes hacía saltar todas las alarmas.





El propioha sido el encargado de desvelar cuál es el verdadero motivo de su ausencia que, en contra de lo que la mayoría pensaba, nada tiene que ver con que se haya contagiado de coronavirus.El presentador, y no es otra que su presencia en otro programa del grupo televisivo., 'Planeta Calleja', desde un destino, aún desconocido, al que han puesto rumbo este lunes.En la cuenta de Instagram de Calleja, el presentador desvela con humor lo que ha ocurrido con Prat.", comienza diciendo el leonés, antes de revelar que ", que no se ha presentado esta mañana en el programa, me lo acaban de decir desde la cadena. Están intentando localizarle", dice en tono de broma, justo antes de que Joaquín aparezca en escena.", dice el conductor de 'Cuatro al día' muy sonriente, antes de seguir bromeando con el aventurero.", continúa Calleja, mientras Prat añade también con mucho humor que ". Lo de Ana Rosa no lo sé.. 'Me ha dejado tirada, tal€'. Podemos llamar a Ana. Menos mal que tengo a Patricia Pardo. Pero lo de esta tarde.".tras saber que el comunicador será uno de los invitados de la nueva temporada de 'Planeta Calleja', de la que aún no hay fecha de estreno.y ya están deseando poder ver el programa completo lo más pronto posible.Aunque para eso aún tendrán que esperar,, un viaje en el que seguro que se divertirá como nadie, ya que al margen de su faceta en televisión, el periodista es un apasionado de los deportes y practica boxeo y natación, entre otros.