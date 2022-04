Siete actores y actrices que arruinaron sus carreras por una mala decisión

La resaca de los Oscar de 2022 todavía sigue muy presente. La gran fiesta del cine de este año será tristemente recordada por ser la noche en la que Will Smith dio una bofetada a Chris Rock. Desde que este incidente ocurriera hace casi una semana son muchas las voces que piden un castigo ejemplar para el protagonista de 'El príncipe de Bel-Air'. De hecho, la Academia de Hollywood ha "abierto una investigación formal" contra el actor en la que estudiará futuras acciones según la ley de California.



Está claro que la polémica está servida y que la carrera de Will Smith podría verse truncada tras lo ocurrido durante la gala. Y es que es inevitable que su caso recuerde al de muchos otros actores y actrices que han visto cómo Hollywood iba poco a poco ninguneándoles tras tomar decisiones cuanto menos impulsivas y precipitadas.





Charlie Sheen

El actor Charlie Sheen. Archivo

Gina Carano

La actriz Gina Carano en 'El Mandaloriano'. Lucasfilm

Michael Richards

Lindsay Lohan

Katherine Heigl

Wesley Snipes

Wesley Snipes en el tráiler de 'Blade'.

Jennifer Grey

La meteórica carrera de Charlie Sheen se truncó poco después de protagonizaren los años 90. Susle llevaron a la ruina y, aunque el éxito le volvió a llegar años después con la serie, volvió a descender a los infiernos. Y es que la ficción de la CBS tuvo que interrumpir su rodaje de la octava temporada para que el actor ingresara en una clínica de desintoxicación. Por si fuera poco, tras su regreso los productores vieron anonadados cómo Sheen criticaba y lanzaba insultos antisemitas a, creador de la serie. Algo que obviamente acabó con su despido.Hace poco más de un año Lucasfilm confirmó el despido de Gina Carano dela primera serie de acción en vivo de 'Star Wars', y su decisión de no ofrecerle trabajo en el futuro. ¿El motivo? La actriz publicó, como por ejemplo comparar el ser republicana hoy en día con ser judía durante el Holocausto. En otras ocasiones la actriz de '' también criticó el uso de la mascarilla en la época más dura de la pandemia o acusó a Joe Biden de fraude electoral. Una carrera en el mundo de la actuación que se fue a pique nada más empezar.El icónicovio cómo su carrera se iba al traste en un momento allá por 2006. Tras su papel en la exitosa comedia de la NBC, el actor compaginó su trabajo como actor en otras series de televisión con el de monologuista. Ese año, durante una actuación en un local de Los Ángelescontra un hombre afroamericano del público que, supuestamente, le había interrumpido. El vídeo de aquel momento no tardó en hacerse viral y aunque el actor se disculpara el daño ya estaba hecho.La niña Disney de los 90 alcanzó la fama bien joven gracias a cintas como 'Tú a Londres y yo a California' y. Sin embargo, una adicción al alcohol y a las drogas llevó a Lindsay a un pozo del que todavía no ha conseguido salir. En enero de 2007y desde entonces su carrera ha sido una mezcla de detenciones por posesión de drogas y alguna que otra película de poco éxito.Gracias a 'Anatomía de Grey' o a películas comoKatherine Heigl se convirtió a mediados de los 2000 en un icono de las comedias románticas. Pero la que fuera una de las actrices mejor pagadas de Hollywood vio como su carrera caía en picado poco después debido a una serie de comentarios queY es que la intérprete no tuvo reparos enEn 2008 Katherine criticó la película 'Lío embarazoso' por ser demasiado "sexista" y aseguró que le costaba "disfrutar" de la cinta que ella misma había protagonizado. Ese mismo año no dudó en criticar el guion de 'Anatomía de Grey', la serie que la catapultó a la fama y por la que fueEstos comentarios y declaraciones de otros trabajadores del mundo del cine, que aseguraban quehicieron que poco a poco la industria del cine ninguneara a Katherine Heigl. Aun así, han sido muchos los compañeros de profesión que han salido en defensa de la actriz asegurando que simplemente se trata de una mujer con carácter.Durante la década de los 90 y a principios de los 2000 Wesley Snipes se consagró como una de las grandes estrellas de acción gracias a películas como laY es que el actor neoyorquino es además cinturón negro 5º Dan de kárate y 2º Dan de Hapkido. Pero parece que todo ese éxito no le sirvió de mucho ya que unos años más tarde, concretamente en 2008, fue, pena que cumplió entre 2010 y 2013 en la prisión federal del estado de Pensilvania.El caso de Jennifer Grey es bastante distinto al de los demás. La protagonista deno tuvo un mal gesto ni un mal comentario, simplemente decidió lo que muchas jóvenes harían en su situación: terminar con uno de sus mayores complejos. Y es que quien encarnara a 'Baby' Houseman en este clásico del cine de los 80 vio como su carrera se iba al trastee hizo que casi nadie la reconociera.Hace un par de años la propia Jennifer Grey reconoció que esta operación estética no solo le costó su característica nariz, sino también un sinfín de papeles cuando estaba en lo más alto de su carrera., confesaba.