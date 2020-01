Chivite defenderá "el actual marco" de Navarra ante el nuevo estatuto de la CAV

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha asegurado que defenderá el marco actual de Navarra y ha advertido de que la alusión a la Comunidad foral que se hace en los documentos para el nuevo estatuto vasco es en términos "de colaboración" con una comunidad vecina, concepto en el que no discrepa.

Así lo ha señalado Chivite en respuesta a una pregunta de Navarra Suma sobre la inclusión de la Comunidad foral en los documentos del nuevo estatuto de la CAV, en un debate bronco en el que Chivite ha pedido a Carlos Pérez Nievas (portavoz de Ciudadanos, integrado en NA+) que dejara de hacer "política infantil" y que no cuestionara su "legitimidad" como presidenta de Navarra, y que si consideraba que era algo ilegal lo denunciara ante los tribunales.

"La presidenta y el Gobierno de Navarra están comprometidos con Navarra como comunidad propia y diferenciada" y "el futuro de Navarra lo decidimos los navarros y navarras", ha dicho contundente la presidenta, muy crítica con que fuera precisamente un miembro de Ciudadanos (partido que cuestiones el régimen foral) quien "habla de la identidad de Navarra".

"Usted precisamente no puede hablar de esto, no puede dar lecciones de constitucionalismo a nadie", ha advertido Chivite a Pérez Nievas, a quien con ironía ha señalado que quienes deben aportar algo a los documentos para el nuevo estatuto vasco son los partidos con representación en el Parlamento Vasco, y como la formación naranja no la tiene "imagino su frustración".

En cualquier caso, Chivite ha asegurado que la referencia a Navarra en esos documentos son desde el plano de "una colaboración, y yo defiendo que la haya con comunidades vecinas", por tanto, "normalidad", ha zanjado.

Por su parte, Carlos Pérez Nievas (NA+) ha sido muy crítico al entender que con las referencias a Navarra en los documentos de la CAV se constatan que "gobiernan por usted, y usted calla y otorga", ha dicho a Chivite, a quien ha considerado "irrelevante" en un escenario en el que "el triunfador" es el PNV.

"Usted ha roto acuerdos de más de 40 años para sentarse en ese sillón rojo. Usted no tiene el mandato del pueblo navarro para ser presidenta", ha dicho ante la indignación y advertencia de Chivite para que acuda a denunciarlo a la justicia si considera ilegal su acceso a la presidencia de Navarra.

Sin embargo, Pérez Nievas le ha contestado: "Tenga por seguro que la derrotaremos democráticamente con absoluta contundencia".