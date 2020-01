El Ejecutivo foral insiste en que defenderá el autogobierno tras recurrir Madrid el Fuero Nuevo

PAMPLONA. El Gobierno de Navarra, que reconoce que "no es una buena noticia" el recurso anunciado por el Estado contra varios preceptos del Fuero Nuevo, asegura mantendrá abierto el "cauce del diálogo con el Gobierno central" en defensa del autogobierno.

Así lo ha comunicado el vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, tras la sesión de Gobierno en la que el Ejecutivo ha conocido el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Estado con el Fuero Nuevo, recurso que todavía no han recibido.

El Consejo de Ministros ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra ochos preceptos de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo, aprobados en abril de 2019.

Según la referencia del Consejo, el Gobierno considera que ciertos aspectos de la ley navarra invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

El Ejecutivo estima que hay una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en algunas leyes, así como su competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes.

Además, considera que otras leyes afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que es también competencia estatal exclusiva.

El Ejecutivo mantendrá el diálogo "reiterando en todo caso que el Derecho Civil Foral forma parte de nuestro núcleo de derecho histórico y ha sido mantenido y ejercido por Navarra, diferenciándose por ello de la posición de otras comunidades", ha dicho el vicepresidente y portavoz, Javier Remírez.

Hasta que no tengan el texto del recurso no pueden hacer una valoración más precisa, ha apuntado Remírez, quien ha comentado que les hubiese gustado poder encauzar este asunto como otras leyes forales, al tiempo que ha querido " desdramatizar la cuestión".

En ese sentido ha indicado que se trata de 8 preceptos de 596 que componen el Fuero Nuevo (dentro de él los artículos se consideran leyes).

Esta es una cuestión que ya estaban trabajando con el Gobierno del Estado, con el que ha habido un diálogo previo en el que el Ejecutivo Foral "ha defendido su posición", ha remarcado Remírez, quien ha reconocido que no les ha sorprendido la interposición porque sabían que había esa discrepancia y el plazo culminaba este jueves.

"Ahora está en manos del Tribunal Constitucional si previamente no se alcanza un acuerdo, que todo puede ser", ha señalado el vicepresidente, quien no ha realizado ninguna valoración política del hecho de que haya sido una de las primeras decisiones del gobierno socialista y ha incidido en que se trata de "cuestiones técnicas no políticas".

El recurso se interpone tras finalizar sin acuerdo las negociaciones entre ambas partes, que han estado trabajando para acercar posiciones en cuanto a los aspectos de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona ahora.

De los dieciocho preceptos inicialmente cuestionados, el Gobierno central asumió la posición de Navarra en diez de ellos, manteniendo la discrepancia en ocho.

En concreto, los preceptos inicialmente cuestionados y en los que se aceptó finalmente la posición navarra fueron los relacionados con las leyes de emancipación; reconocimiento de la filiación por naturaleza; forma de las capitulaciones matrimoniales; el testamento ológrafo; el testamento en vascuence o euskera; venta en pública subasta; intereses y respecto de las comunidades de ayuda mutua.

Remírez ha recordado que desde el inicio de la legislatura, Navarra y el Estado han alcanzado varios acuerdos en la Junta de Cooperación en cuestiones relacionadas con un complemento retributivo de Policía Foral; la reforma de la Administración Local de Navarra, la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de Navarra y la ley de Participación Democrática de Navarra.

Geroa Bai ha afirmado que el recurso "supone una injerencia más contra el autogobierno de Navarra y un nuevo ataque a una ley emanada del Parlamento foral con el que se pretende limitar la capacidad de la Cámara navarra de legislar".La coalición ha defendido en una nota que "Navarra acometió la reforma del Fuero Nuevo en el ejercicio de la competencia exclusiva de carácter histórico que tiene Navarra en materia de Derecho Civil Foral" y ha destacado que "la modificación se llevó a cabo además con el mayor consenso político posible, ya que fue aprobada por unanimidad en la Cámara navarra la legislatura pasada".Geroa Bai ha señalado que la reforma del Fuero Nuevo ha sido "fruto de un intenso trabajo, largamente participado en una ponencia parlamentaria en la que trabajaron distintos expertos de reconocido prestigio de derecho civil".La coalición, además, ha afirmado que la aprobación de dicha norma fue "un hito, ya que supone la actualización de una ley foral que no se modificaba desde el año 1973".Por ello, Geroa Bai ha rechazado la postura del Gobierno central "al no agotar las vías de diálogo político para llegar a un acuerdo" y ha criticado que "haya optado por judicializar las discrepancias existentes entre ambas administraciones, en la que ha sido una de sus primeras decisiones del Consejo de Ministros".La coalición considera que "se trata de un mal estreno del Gobierno de Sánchez ya que colisiona frontalmente con el mensaje de diálogo, de respeto al autogobierno y no judicialización del que ha hecho gala y al que se ha comprometido el presidente".Por ello, Geroa Bai ha instado tanto al Parlamento de Navarra como al Gobierno foral a realizar "una defensa firme del Fuero Nuevo y con ello del autogobierno".Para conocer la valoración del Gobierno de Navarra sobre este recurso y la falta de acuerdo con el Estado para resolver el conflicto, la parlamentaria de Geroa Baiha registrado en la Cámara navarra una pregunta oral dirigida al vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, para que sea respondida en el pleno de control del próximo 23 de enero.EH Bildu, en una línea similar, denuncia que el recurso constituye un "nuevo ataque del Gobierno español al autogobierno de Navarra"El recientemente conformado nuevo Gobierno de España, nada más comenzar su andadura, ha anunciado su intención de recurrir el Fuero Nuevo, "mostrando la misma tendencia para limitar la capacidad de decisión de Nafarroa que gobiernos anteriores", ha subrayado la portavoz del Grupo Parlamentario EH Bildu,La decisión "no hace sino cercenar la capacidad legislativa de Nafarroa, ataca una de las esencias de nuestro autogobierno: nuestro propio derecho civil", ha añadido.Se trata de la primera decisión adoptada por el nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos en relación a Navarra, el recurso de inconstitucionalidad contra ocho de las leyes recogidas en la modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral.Por ello, Ruiz considera que "se vuelve a intentar hacer uso de la Constitución española como herramienta uniformadora y recortando, así, la capacidad de Navarra a la hora legislar y decidir nuestro marco jurídico".A pesar de que la mayor parte del Fuero Nuevo aprobado en la pasada legislatura sigue adelante, EH Bildu considera que el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional "cuestiona importantes aspectos que suponían un gran progreso en el derecho civil navarro y en los que Nafarroa ya tenía competencias".Cuestiones como la dación en pago o la cesión de créditos son "instrumentos necesarios para afrontar las políticas de la banca". Precisamente por eso, "resulta cuanto menos paradójico que el nuevo gobierno que se autodefine como progresista arremeta contra unas leyes que han sido adecuadas a la realidad para defender los derechos de los y las ciudadanas", ha señalado.Según Ruiz, "se trata de una nueva ofensiva a la soberanía" de Navarra y que se produce "escasos días después de que el presidente Sánchez se jactara del carácter dialogante de su gobierno y de que la propia Presidenta Chivite manifestara la necesidad de un gobierno en el Estado que entendiera nuestro autogobierno".Asimismo, si bien era público el proceso de negociación entre el Gobierno estatal y el de Navarra relativa a los aspectos del Fuero Nuevo cuestionados, no se había informado de la intención de iniciar la vía judicial, "algo que deja en evidencia al propio ejecutivo foral".En ese sentido, el Grupo Parlamentario EH Bildu ya ha registrado una pregunta de máxima actualidad en el Parlamento de Navarra para concoer cuál es la valoración que hace la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite en torno a dicho recurso al Fuero Nuevo.