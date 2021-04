Chivite ve a Navarra Suma instalada en el “no por el no”

pamplona – El Gobierno de Navarra tiene la "mano tendida" a los grupos, pero ve a Navarra Suma instalada en el "no por el no" pese a que el Ejecutivo incluirá alguna de sus propuestas en el decreto para eliminar burocracia en los 'fondos UE'.

Así lo aseguró este lunes la presidenta María Chivite, que fue entrevistada en Onda Cero. La jefa del Ejecutivo foral asegura que "las relaciones no están rotas" con la coalición de derechas y que prácticamente se están reuniendo cada semana para hablar del decreto. "Diálogo abierto siempre, pero veo a Navarra Suma en el no por el no. El Gobierno tiene la mano tendida y espera llegar a un acuerdo", afirmó.

Sobre otros temas, la presidenta aseguró que ya han invitado a la navarra Ione Belarra a que visite la Comunidad como ministra de Derechos Sociales.