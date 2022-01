Hacienda rechaza modificar la Ley de Convenio pactada con Madrid, pero abre una ronda de partidos para buscar su apoyo parlamentario

La consejera de Hacienda, Elma Saiz, rechaza modificar la reforma del Convenio Económico pactada con el Gobierno de España, y que tuvo que retirar del último pleno del año pasado por falta de apoyos para su aprobación. "Lo que esperamos es que se apruebe la modificación de la Ley porque es buena y tiene beneficios para Navarra en el ámbito tributario y financiero", ha argumentado en el Parlamento.

Saiz, no obstante, ha avanzado que a partir del 24 de enero iniciará una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios para "dialogar" y "explicar" el contenido de la reforma. "Convocaremos a todas las fuerzas políticas para retomar las conversaciones y buscar el consenso necesario para que esta reforma pueda ver la luz", ha argumentado la consejera.

La reforma de la ley del Convenio Económico ha abierto una grieta entre los socios del Gobierno. Dentro del propio Ejecutivo, entre PSN y Geroa Bai, y también con su socio parlamentario, EH Bildu. Los dos partidos rechazan aprobar un cambio normativo que limita las competencias al Parlamento para decidir cuánto paga Navarra al Gobierno central por las competencias no transferidas.

Así se lo ha recordado hoy Adolfo Araiz a la consejera, a quien le ha vuelto a advertir de que, tal y como está redactada, su grupo no apoyará la tramitación de la reforma, que requiere de mayoría absoluta del Parlamento foral. "Hablamos de un tema muy concreto, un punto de la ley", ha remarcado el portavoz de EH Bildu, que se ha mostrado sorprendido por la insistencia de Hacienda en mantener un cambio al que se oponen sus socios, y que, según el Departamento, solo supone aclarar algo que ya está reconocido.

"Si están tan convencidos de que este cambio no afecta, déjenlo como está", ha enfatizado Araiz, que ha recordado que en determinar qué porcentaje paga Navarra al Estado por las competencias no transferidas, el conocido como índice de imputación, actualmente en el 1,6%, es una cuestión de calado político que debe tener en cuenta la posición política del Parlamento de Navarra". "Eliminen esa mención al 1,6% porque si no, no habrá posibilidad de acuerdo", ha insistido Araiz.

La actitud de la consejera también ha sido cuestionada por Geroa Bai, que considera que se ha actuado mal "en las formas y en el fondo". "En las formas, porque no se ha negociado con ningún grupo, ni siquiera con su socio de Gobierno, Geroa Bai. Y en el fondo porque se hurta al Parlamento de una potestad fundamental a la que no puede ni debe renunciar", ha señalado el parlamentario Mikel Asiain.

Saiz trata de convencer a sus socios



Por ahora al menos no hay voluntad en el Gobierno foral por cambiar un texto que está ya pactado con el Gobierno de Sánchez. Así lo ha vuelto a subrayar hoy Saiz, que con un tono sereno pero firme ha dejado claro que su departamento no está por la labor de matizar ni corregir nada. "Es un buen acuerdo para Navarra, y daremos las explicaciones necesarias para que esta modificación reúna el consenso necesario para ver la luz", ha respondido la consejera a su socio presupuestario.

Saiz ha insistido así en el acuerdo tal y como está es beneficioso y que así lo reclamaban "muchos sectores". "De esta actualización cuelgan cuestiones prioritarias, como la mayor capacidad fiscal para Navarra con las tasas Google y Tobin, o el IVA del comercio electrónico. Así como beneficios en el ámbito financiero en lo que se refiere a los ajustes fiscales", ha argumentado la consejera, que ha mostrado su disposición a seguir "explicando" el contenido del acuerdo para buscar una aprobación que sigue sin tener los votos suficientes. No obstante, ha remarcado su "disposición absoluta a dialogar y explicar" al resto de grupos una reforma "importante" que supone "un impluso a nuestra capacidad financiera propia".