Feijóo reprocha al Gobierno que aplace "tres semanas" la rebaja de impuestos

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que "parece una broma" el orden del día del Gobierno central, que actúa como si el problema del alza de precios "no existiese" y recomienda a los ciudadanos "esperar tres semanas".



"Hay que esperar dos o tres semanas. ¿Para qué? ¿Para que se deteriore más la situación? No es el momento de aplazar decisiones", ha subrayado Núñez Feijóo en un mitin en el marco de la campaña interna para liderar el PP en el que ha exigido a Pedro Sánchez que concrete las medidas fiscales para abaratar los precios de la energía y los carburantes.



El mandatario gallego y aspirante a liderar el PP ha recriminado que el Ejecutivo estatal asegure que bajará los precios con el respaldo de Europa o sin el respaldo de Europa, porque "entonces no se entiende a qué esperamos" y "por qué no bajan los precios".





?? @FeijooGalicia: "¿Por qué no bajan los precios ya? ¿Por qué el Gobierno se empeña en esperar a fin de mes cuando los españoles no llegamos a fin de mes?"#Preparados #LoHaremosBien pic.twitter.com/WWfR5xA4k4 — Partido Popular (@populares) March 16, 2022

Ha pedido premura en las decisiones para que, dado que no considera admisible que estos asuntos que afectan al día a día de los españoles no se abordan en la agenda del Gobierno central que reúne al Consejo de Ministros con un "orden del día que es para reírse".En el mismo sentido, Núñez Feijóo ha lamentado la, ya que mientras el PP se ofrece a respaldar decisiones como el, Sánchez no es capaz de "que sus socios de Podemos entiendan la gravedad" de la situación."Todo parece una broma pero la triste realidad es que en este momento, en el peor momento,", ha concluido.