Chivite y Bildu se enzarzan por los rastreadores militares del covid, que comenzarán a actuar en el área de Tudela

Los rastreadores militares de contactos estrechos de infectados de Covid-19 comenzarán a actuar en breve en el área de Tudela, ha informado la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha precisado que este personal sólo se utilizará en momentos puntuales o zonas concretas.

Chivite, quien ha respondido en comisión parlamentaria a una pregunta de EH Bildu, ha explicado que la decisión de solicitar rastreadores militares "responde a que toda ayuda es bienvenida y necesaria en un momento histórico en el que ninguna administración responsable rechazaría recursos que contribuyan a paliar la pandemia y a salvar vidas".

La parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha puesto de relieve que Navarra está "en una situación preocupante", ya que en una semana han aumentado un 72% los casos confirmados y en el tramo de 55 a 64 años ha aumentado un 88%. Ruiz ha asegurado que los tiempos fijados en el protocolo de rastreo "son irreales" y que esta labor "podría ser más eficaz" y ha afirmado que no duda que Navarra "necesite muchos más recursos", pero ha resaltado que uno de los "puntos fuertes" de la Comunidad Foral "es la confianza de su ciudadanía en el sistema sanitario y sus profesionales".

En ese sentido, ha preguntado a la presidenta si cree que esa misma confianza la tendrían los ciudadanos "si "fueran militares los que nos estuvieran llamando" para indagar sobre contactos estrechos de casos de Covid. "Van a venir de fuera a llamarnos y a preguntarnos con quién hemos estado", ha resaltado. Por todo ello, ha opinado que el Ejecutivo foral "debe demostrar otra forma de hacer las cosas y proponer alternativas".



Chivite, quien ha destacado que "el Gobierno no va a trabajar con prejuicios", ha explicado a la parlamentaria de EH Bildu que en este momento hay 192 rastreadores profesionales en Navarra, sobre todo personal de enfermería, trabajadores sociales, auxiliares administrativos y educadores sanitarios.

"Estamos en una pandemia, en una situación sin precedentes en la historia y no nos podemos permitir el lujo de rechazar ningún tipo de ayuda", ha aseverado la presidenta, quien ha recordado que el Ejército es "un servicio público que como contribuyentes ya estamos pagando" con los impuestos.



Contestaba así, en sede parlamentaria, a la portavoz de EH Bildu, quien ha inquirido a la presidenta si, con esta petición de colaboración del Ejército, el Gobierno foral está reconociendo que los recursos para el rastreo "son insuficientes" o "no se están haciendo las cosas como deberían". Ha preguntado, además, si "no hay alternativas dentro del personal de la Administración foral".



La presidenta ha replicado en este sentido que no contar con esta ayuda supondría "tener que pagar más para contratar más con nuestros recursos" que, "de esta manera, podemos destinar a otras necesidades, que no son pocas". Tras indicar que el uso de rastreadores militares permitirá destinar recursos a otras necesidades, Chivite ha comentado que el apoyo del Ejército se va a dar en situaciones puntuales, urgentes, en una empresa o zona muy determinada. De hecho, ha apuntado, este jueves está prevista una reunión operativa para que estos rastreadores empiecen a actuar en el área de Tudela.

Además, ha agregado, se trata de personal que, por lo que "solo puedo agradecer que se nos ponga a disposición un servicio público" como éste.