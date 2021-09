Un vídeo de 'La última tentación' genera dudas sobre el consumo de drogas en el programa

El programa de Telecinco 'La última tentación' se ha visto envuelto en su primera polémica este lunes en la emisión de 'El debate de las tentaciones', donde los colaboradores comentaron algunas de las cosas más destacadas del primer episodio.



En el debate se pudieron ver escenas inéditas, como la primera fiesta de los participantes y sus 'cuentas pendientes'. Entre todas estas secuencias, la que más llamó la atención de los espectadores fue una que ni siquiera fue emitida. En ella, Óscar le pasaba un pequeño elemento blanco a Isacc, yseguidamente miraba hacia atrás, asegurándose de que nadie les había visto. Pero ahí estaban las cámaras, captándolo todo.





Como no podía ser de otra manera, los usuarios de las redes sociales vieron este gesto algo sospechoso, y señalaron que podría tratarse de algún tipo de sustancia estupefaciente.tuiteó uno., se preguntó otro.El revuelo causado por estas imágenes ha sido tal queparticipante de la edición, ha tenido que explicar en su perfil de Twitter qué es lo que Gonzalo le ha dado a escondidas a Isaac. "Es tabaco, cada uno tiene su tabaco y algunos compañeros que solo fuman en fiestas no se llevaron€ y le está dando un tabaco. MAL PENSADOS", ha escrito la canaria.Minutos más tarde, Marta ha ampliado su explicación respondiendo a una usuaria que no entendía por qué "tanto misterio" si realmente se trataba de un cigarrillo. "Porque no puede salir en cámaras por ley", ha añadido.