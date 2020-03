Cómo limpiar tu teléfono móvil para evitar el contagio

Sin caer en alarmismos ni recomendaciones excesivas, con los tiempos que corren, es aconsejable mantener unas buenas medidas de higiene en los objetos que utilizamos en nuestro día a día. Basta con seguir unas pequeñas recomendaciones de higiene diarias para preservar el buen cuidado de los dispositivos electrónicos de nuestro hogar.



Teléfonos móviles y smartphones



El smartphone es uno de los objetos que más se ensucian y, en un momento de emergencia como este, es fundamental mantenerlo limpio a salvo de virus y bacterias. Además, el móvil está en contacto directo con las manos y la cara, dos de las principales vías de contagio del coronavirus. Por este motivo marcas como Apple y Samsung han publicado manuales sobre cómo limpiar las pantallas sin dañarlas.



La primera de las recomendaciones a tener en cuenta es que no es necesario usar productos químicos de limpieza agresivos como aerosoles, blanqueadores o líquidos abrasivos.



Se desaconseja también pulverizar el líquido limpiador directamente sobre el producto. También es importante, impedir que entre humedad en zonas como el punto de carga o de entrada de los auriculares.



Samsung explica que hay que limpiar la superficie de forma suave con un paño limpio y suave. Solo si es necesario se puede humedecer la esquina de un paño con una pequeña cantidad de agua y pasarlo por la pantalla de forma muy suave. Con la esquina seca del paño eliminamos los restos de humedad.





