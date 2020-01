23 películas de 15 países conforman la sección del Festival Punto de Vista 2020

Cinco largometrajes y dieciocho cortos componen la sección oficial del Festival Punto de Vista, que en 2020 cumple su decimocuarta edición. Cineastas como Lawrence Abu Hamdan, Ben Rivers, Éric Baudelaire, Lynne Sachs, Ana Vaz y Laura Huertas Millán, entre otros, se darán cita en el festival, que se celebra en Pamplona entre el 2 y el 7 de marzo. La sección oficial ha sido programada por Nuria Cubas, Matías Piñeiro, María Palacios Cruz, Miguel Zozaya y Garbiñe Ortega.

Los países de origen de las películas seleccionadas son Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Francia, Países Bajos, Portugal, Túnez, Argentina, Egipto, Reino Unido, España, Colombia, Líbano, Siria y Kurdistán.

La Sección Oficial presenta en diez programas una selección de películas que exploran la amplia variedad de lenguajes audiovisuales contemporáneos y de vanguardia, con una gran diversidad temática. Algunas de las exploraciones y temas recurrentes son la búsqueda de los orígenes y la identidad por parte de cineastas jóvenes que reconstruyen su historia familiar; las voces feministas desde el trasvase generacional y creativo; la reflexión sobre la herencia materna; y las reivindicaciones ecologistas con perspectiva feminista, con especial atención a la observación de los tiempos y dinámicas de la naturaleza.

Tres películas son estrenos mundiales, dos son estrenos internacionales (primera vez que se proyecta fuera de su país de origen) y doce son estrenos en España, confirmando así a Punto de Vista como cita esencial para el cine de no ficción a nivel nacional e internacional.

La sección oficial ha sido programada por Nuria Cubas, Matías Piñeiro, María Palacios Cruz, Miguel Zozaya y Garbiñe Ortega entre las más de mil inscripciones recibidas.

Títulos de la sección oficial de Punto de Vista 2020

Las veintitrés películas que participan en la sección oficial son las siguientes:

"A Month of Single Frames", Lynne Sachs, hecho con y para Barbara Hammer (EEUU, 14').

"A Tongue Called Mother", Eva Giolo (Bélgica, 18'). Estreno en España.

"Apiyemiyekî?", Ana Vaz (Brasil/Francia/Países Bajos/Portugal, 28'). Estreno en España.

"Apparition", Ismaïl Bahri (Túnez/Francia, 3'). Estreno en España.

"Aquí y allá", Melisa Liebenthal (Argentina/Francia, 21'). Estreno en España.

"Avant d'oublier Héliopolis", Valentin Noujaïm (Francia/Egipto, 23'). Estreno internacional.

"Cézanne", Luke Fowler (Reino Unido/Francia, 6'). Estreno en España.

"Early Years", Morgan Quaintance (Reino Unido, 15'). Estreno en España.

"He venido a leer la noche", Manuel Fernández-Valdés (España, 92').

"Jiíbie", Laura Huertas Millán (Colombia/Francia, 25'). Estreno en España.

"La espada me la ha regalado", Miriam Martín (España, 18'). Estreno en España.

"Malembe", Luis Arnías (Venezuela / EEUU, 13'). Estreno mundial.

"Notas, Encantaciones: Parte I", Alexandra Cuesta (Ecuador / EEUU, 19'). Estreno mundial.

"Now, at last!", Ben Rivers (Brasil/Reino Unido, 39').

"Once removed", Lawrence Abu Hamdan (Líbano, 29'). Estreno en España.

"Overseas", Sung-A Yoon (Bélgica/Francia, 90'). Estreno en España.

"Playback. Ensayo de una despedida", Agustina Comedi (Argentina, 14'). Estreno en España.

"Queen", Kathryn Elkin (Reino Unido, 13').

"Reserve", Gerard Ortín (España, 27'). Estreno mundial.

"Un film dramatique", Éric Baudelaire (Francia, 114').

"Valdediós", Elena Duque (España, 3').

"Who Is Afraid of Ideology?", Marwa Arsanios (Líbano / Kurdistán / Siria, 54'). Estreno en España.

Premios del Punto de Vista

El Jurado Oficial del Festival Punto de Vista 2020 otorgará tres premios: Gran Premio Punto de Vista a la mejor película, dotado con 10.000 euros, a la que el jurado considere la mejor obra de la Sección Oficial del Festival, independientemente de su duración o nacionalidad; Premio Jean Vigo a la mejor dirección, dotado con 5.000 euros, que honra específicamente la figura de Jean Vigo y será otorgado a la película de la Sección Oficial que mejor represente los valores éticos y formales que representaron su trabajo; y Premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, a la mejor película de duración igual o inferior a 35 minutos.

Se establecen además dos premios especiales: Premio Especial del Público a la mejor película, dotado con 1.650 euros y Premio de la Juventud a la mejor película, dotado con 1.500 euros.