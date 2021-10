Mosh: "Este disco ha supuesto un cambio musical, sin perder esa energía que es ya la esencia de la banda"

Energía y rabia son el sello de Mosh, banda navarra que suma ya siete años de trayectoria y tres discos. Sobre su último retoño musical, Vértigo, han charlado Iñaki –voz– y Jorge –batería–, en representación de una formación que completan Bruntxo –guitarra–, Gorka –guitarra y coros– y Diego –bajo–.

Vértigo vio la luz en septiembre y hoy afrontan el primer concierto normal, además en casa... Imagino que llegarán con muchas ganas.

–Iñaki: Con unas ganas del copón, después de tanto tiempo, con la incertidumbre que te genera la pandemia... Estábamos con un disco recién sacado, con toda la promoción que has hecho€ Al final tienes que presentarlo en directo porque es necesario, para el alma y para la economía (risas).

¿Por qué este disco es un antes y un después en la trayectoria de la banda, según defienden en su web?

–Iñaki: Bueno, constituye un antes y un después a todos los niveles. Disco a disco hemos ido evolucionando tanto en lo musical como en la manera de entender lo que es una banda para nosotros y este trabajo, por un lado, nos lo hemos planteado profesionalmente de otra forma, hemos metido mucha más promo, hemos hecho cinco singles y videoclips€

–Jorge: También los temas han sido paridos desde el inicio de otra forma, porque hicimos una preproducción con Pablo Rousselon, que también fue el productor del disco.

–Jorge: Y en lo musical ha habido un cambio, queríamos estribillos más épicos, otras cosas... Y sin querer perder la esencia.

¿Y cuál es la esencia de Mosh?

–Jorge: La energía, la rabia... Es difícil catalogarse.

Es difícil catalogarse, pero sí es verdad que en este disco, con el hardcore y con el thrash metal, habéis experimentado e incluso encontramos un "atrevido acercamiento al pop", ¿no cerrar puertas a nada?

–Jorge: No, no, además en este disco, con la preproducción estuvimos probando cosas a lo loco y muchas melodías quizá se salgan de lo que es el asunto metal y vayan a€

–Iñaki: A cosas más comerciales, ¿no? Por decirlo de alguna manera.

–Jorge: Sí, pero sin dejar de ser nosotros mismos y que las canciones no tengan esa rabia y esa potencia.

Tras siete años de trayectoria, ¿a qué le tiene vértigo Mosh?

–Jorge: El título del disco viene por el miedo que siempre tienes cuando haces un cambio consciente en tu música, la inseguridad a la reacción de la gente€ Y ya llegó la pandemia y terminó tristemente de justificar el título, por el vértigo y ese miedo al salto, al ahora qué€

Y una vez publicado el disco, ¿ese miedo sigue ahí?

–Iñaki: Continúa. Para nosotros este disco es el disco y por lo que estamos ahora apostando. Nosotros lo queremos todo en la música y la palabra es que da vértigo. Y también queremos tocar porque también la situación está cómo está... Y eso da vértigo.

Parece que es una apuesta que está saliendo bien: por delante tienen una delante gira estatal, que incluye una actuación en el Resurrection Fest. ¿Qué supone para la banda tocar en este festival, referente en el género?

–Jorge: Es la hostia, y además acudir en 2022 a tocar a un festival del que somos público desde hace un montón de años€ Es un premio que ni te lo crees. Luego está el día a día de salas y demás, así que esto es una especie de regalo por el cual estamos muy contentos y agradecidos, porque parece que significa que el nombre de la banda va sonando por ahí.

Mirando a la Comunidad Foral, ¿qué radiografía hacéis de la escena del metal?

–Jorge: Siempre hemos pensado que Navarra es una comunidad chiquita, y en la escena de metal todavía más chiquita, pero muy potente.

–Iñaki: En todo lo musical Navarra siempre se ha salido: en el rock, metal€ Y ahora mismo en el hardcore, centrándonos, hay bandas como The Broken Horizon, Corrosive....

En su camino, a Mosh le acompaña The Mosh Crew, ¿qué es exactamente este agrupación formada por seguidores?

–Iñaki: Es estilo a un club de fans, pero enfocado de otra forma. Nosotros somos lo que el público quiere que seamos. Y ese público es parte de la familia de Mosh, pagan una suscripción anual y tienen acceso a decisiones de la banda, como decidir los diseños y bocetos de camisetas nuevas, tienen acceso a los videoclips antes que el resto, hay descuentos en el merchan€ Y a la hora de tocar fuera de Pamplona, les invitamos a las pruebas de sonido, a echar un pintxo€ Es tratar con mimo a la gente, porque gracias a ellos somos lo que somos y también necesitamos de su asesoramiento, que es súper positivo.

De cara al concierto de esta noche en Tótem y para aquellos que no conozcan a la banda, ¿qué no falta en un directo de Mosh?

–Jorge: Sobre el escenario, todos lo damos todo. Somos muy enérgicos y además Iñaki es un puto guindilla.

–Iñaki: Va a ser adrenalina total. En directo somos como un niño hiperactivo (risas). Además, la peña ya podrá estar de pie y se disfrutará de otra manera, esto ya es algo mucho más real de lo que es un concierto... Así que con muchas ganas.